Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Сын Наташи Королевой пошел по стопам отца
Какой документ понадобится при строительстве дачи с 2019 года?
В Сети не оценили смену имиджа Алены Водонаевой
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Появилось видео с телефона убитого сослуживцами солдата ВСУ
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты
Бузова выгнала участника «Замуж за Бузову» за флирт с сестрой
Коллеги сделали Малахову сюрприз на съемках «Прямого эфира»
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
Дочь Эдуарда Успенского: «Он поддерживал секту»
В Сети не оценили смену имиджа Алены Водонаевой
Анджелина Джоли в нюдовом платье блистала на улицах Лос-Анджелеса
"Вы сумасшедшие?": Уотерс предостерёг мир от войны с русскими
12-летнего затянуло потоком самолета в воздух
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Какие бытовые странности существуют в Британии
Фоторепортажи
8Звездный дождь
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
27 августа, источник: РИА Новости

В Moody’s оценили риски от возможных санкций США против госбанков России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новые санкции США против госбанков России, обсуждаемые в конгрессе, в случае их введения вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Наверх

«На наш взгляд, санкции против преимущественно государственных банков вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать их способности предоставлять кредиты и поддерживать рост. Низкая зависимость России от нетрадиционной добычи нефти ограничивает потенциальные последствия из-за отсутствия участия США в ее нефтяных проектах», — отмечается в документе.

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы «ошеломляющие». Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

 Россию предложили поделить на четырнадцать макрорегионов
Американцы испытывают зависть и страх к 'путинскому золоту'
Опубликованы фотографии отдыха Владимира Путина в Тыве
Меркель и Трамп попросили Россию повлиять на Дамаск
В Кении бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
Бездомному собрали деньги на дом, но потом передумали
ФАС России сочла маленькую женскую грудь физическим недостатком
Католическая церковь попала в новый секс-скандал
Найдено крупнейшее «кладбище» самолетов (фото)
Спорт
Пять вещей, которые удивили в первом списке Черчесова после ЧМ 7 сентября сборная России сыграет свой первый матч после чемпионата мира в России — с Турцией в рамках Лиги Наций. А 10-го нас ждет товарищеский матч с Чехией
Hi-Tech
Китайцы удивили ценой Знакомьтесь, это новый мощный «Покофон». И он удивит вас.
Авто
Белорусы нашли лазейку, как обойти растаможку авто В этом году власти Таможенного союза отменили заградительную пошлину на ввоз кузовов, которая ранее составляла «15%, но не менее 2907 евро»
Кино
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети Ведущий шоу «Привет, Андрей!» опубликовал фото из студии, на котором он запечатлен лежащим на ступеньках
Недвижимость
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Будущее на руинах: как преобразовать промзону с выгодой
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
7 реальных принцесс со сказочной судьбой Каждая девочка мечтает стать принцессой. С возрастом не многое меняется: разве что желание это становится сокровенной мечтой, о которой каждому не расскажешь.
Дети
Сын Наташи Королевой пошел по стопам отца Архип хочет во всем быть похожим на своего папу
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь