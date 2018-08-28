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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Операторы спутникового ТВ выступили против бесплатного вещания

Операторы спутникового ТВ выступили против законопроекта Минкомсвязи, который требует от них бесплатно транслировать 20 телеканалов в местах, где недоступно эфирное телевидение.

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Источник: Reuters

Решать задачу они готовы только при компенсации расходов. Соответствующее письмо компании Национальная спутниковая компания (НСК, бренд «Триколор»), «Орион» и МТС направили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову, сообщает РБК.

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Операторы считают, что подобная инициатива негативно отразится на их бизнесе и абонентах. В случае принятия законопроекта «вопрос о дальнейшем существовании бизнеса спутниковых операторов в России становится открытым», предупредили они.

Напомним, Минкомсвязи предложило обязать операторов спутникового ТВ подключить к своим услугам обратившиеся к ним домохозяйства, если они не охвачены цифровым эфирным телевидением. Планируется, что за счет этого жители таких населенных пунктов будут обеспечены бесплатным доступом к каналам, входящим в первый и второй мультиплексы («Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр», «Пятый канал», ОТР, СТС, «Домашний», ТНТ, РЕН ТВ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас»).

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