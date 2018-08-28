Путин уверен, что Россия способна совершить научно-технологический прорыв

Источник: РИА "Новости"

«По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как Россия», — заявил Путин на форуме «Технопром». Он пояснил, что поэтому научно-технологический прорыв стал одним из ключевых национальных приоритетов.

«Убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — подчеркнул президент.

По мнению главы государства, сейчас в мире происходят «быстрые технологические изменения, [идет] глобальная конкуренция за научное, индустриальное первенство».

Сегодня именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность. Владимир Путин президент России

Он считает правильным проведение форума «Технопром» в Новосибирске — «в одном из важнейших деловых, промышленных, интеллектуальных центров России, где сосредоточены крупные высокотехнологичные предприятия и научно-образовательные учреждения, всемирно известный новосибирский Академгородок с его мощным инновационным потенциалом». Президент рассчитывает, что форум поможет развитию отечественных технологий и их внедрению в практику.

Практическое применение научных идей

Перспективные научные идеи должны в максимально короткие сроки получать практическое применение, сказал также президент России. Он отметил, что одна из актуальных тем форума — совершенствование механизма практического внедрения научных разработок.

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«У нас здесь традиционно всегда было много проблем. Но хотел бы повторить: эту цепочку, безусловно, нужно выстраивать так, чтобы перспективные научные идеи быстро, в максимально короткие сроки получали прикладное применение и превращались в успешный коммерческий продукт, чтобы затраченные интеллектуальные ресурсы приносили реальную отдачу, служили на пользу российской экономики и промышленности, повышению качества жизни наших граждан», — сказал глава российского государства.

Путин выразил уверенность, что «общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный и технологический рывок — не только Сибири, но и всей страны». «Обязательно добьемся того, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития», — добавил он.

Президент пожелал участникам форума продуктивной работы, а иностранных гостей этого мероприятия поблагодарил за то внимание, которое они уделяют совместной научной работе с Россией.

Установки класса «мегасайенс»

Путин также заявил о планах создать сеть из установок класса мегасайенс по всей стране от Подмосковья до Владивостока.

«Нужно накапливать свои компетенции за счет международной кооперации, чрезвычайно важное направление. В том числе, на эти цели направлено развитие в России новейших установок класса мегасайенс, — сказал глава государства. — В наших планах создать сеть из таких установок от подмосковного Протвино до новосибирского Академического городка и острова Русский во Владивостоке».

По словам Путина, с их помощью за счет развития новых видов энергии, материалов, лекарств, качественных продуктов ученым удастся найти ответы на так называемые большие вызовы — исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология. На выставке в рамках форума «Технопром» такие направления были представлены.

«Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, в появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок», — добавил российский лидер. Одним из флагманов, по мнению Путина, здесь должен стать новосибирский Академгородок. Он выразил надежду, что все эти планы будут реализованы в срок и с должным качеством.

«Могу также сказать, что региональными властями, научным сообществом проделана очень серьезная работа для реализации этих планов, — добавил президент. — Вместе с тем рассмотрение проекта безусловно продолжается. По сути на форуме проходит его первое публичное обсуждение. Очень рассчитываю на ваше конструктивные замечания и предложения».

Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений развития Академгородка должно стать создание новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт. «В этом наш бизнес должен принимать самое активное участие, — высказал пожелание президент. — И должен сказать, что этот бизнес, ориентированный на высокие технологии, развивается очень хорошими темпами и дает очень хорошую отдачу, результаты демонстрирует очень хорошие».

Привлечение в науку молодежи и иностранцев

Президент России Владимир Путин заверил, что власти продолжат увеличивать финансирование отечественной науки и призвал создавать условия для привлечения в РФ иностранных специалистов.

Глава государства напомнил о возросших ассигнованиях на науку и обновлении ее инфраструктуры. «За 17 последних лет финансирование науки в реальном выражении выросло в 3,7 раза, а в действующих ценах — в 23,6 раза», — констатировал он, но признал, что этого недостаточно.

«Исходим мы из наших возможностей, хотя и будем, разумеется, двигаться по этому направлению дальше [увеличивать финансирование науки]», — пообещал Путин.

Президент также заверил, что будут создаваться условия для привлечения в науку талантливой молодежи. «Мотивировать ребят нужно решением амбициозных, значимых задач, надо предоставлять им возможность для самореализации, для достижения высоких научных результатов, сделать все, чтобы они чувствовали себя востребованными», — указал глава государства.