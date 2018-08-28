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13:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Российских студенток обучат военным профессиям

Студентки гражданских вузов в ближайшее время смогут проходить военную подготовку в военных учебных центрах, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Источник: РИА "Новости"
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«Что касается девушек, это история, к которой мы возвращаемся ежегодно, когда мы получаем сотни писем, запросов. Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку», — заявил господин Шойгу на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов (цитата по «Интерфаксу»).

Вопрос об обучении девушек военным профессиям на встрече поднял заместитель министра обороны Николай Панков. Он заявил, что в военных учебных заведениях для девушек «запредельный конкурс».

По словам Сергея Шойгу, подготовку девушки смогут проходить не по всем специальностям.

Он напомнил, что Минобороны ранее из-за поступающих запросов провело первый набор девушек в летное училище, они показывают хороший результат. В августе 2017 года 15 девушек впервые в истории России стали курсантками Краснодарского авиационного училища. Они обучаются на военных летчиц.

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