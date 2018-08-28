Российских студенток обучат военным профессиям
Студентки гражданских вузов в ближайшее время смогут проходить военную подготовку в военных учебных центрах, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Студентки гражданских вузов в ближайшее время смогут проходить военную подготовку в военных учебных центрах, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Что касается девушек, это история, к которой мы возвращаемся ежегодно, когда мы получаем сотни писем, запросов. Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку», — заявил господин Шойгу на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов (цитата по «Интерфаксу»).
Вопрос об обучении девушек военным профессиям на встрече поднял заместитель министра обороны Николай Панков. Он заявил, что в военных учебных заведениях для девушек «запредельный конкурс».
Он напомнил, что Минобороны ранее