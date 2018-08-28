Российских студенток обучат военным профессиям

«Что касается девушек, это история, к которой мы возвращаемся ежегодно, когда мы получаем сотни писем, запросов. Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку», — заявил господин Шойгу на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов (цитата по «Интерфаксу»).