Обобрали до нитки: как страна пережила реформу Павлова
О скандальной денежной реформе 1991 года.
О скандальной денежной реформе 1991 года.
28 августа 1991 года ушел в отставку единственный
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, согласно которому старые купюры образца 1961 года номиналом 50 и 100 рублей изымались из обращения. Объявление о реформе прозвучало в программе «Время» в 9 вечера — большинство банков и магазинов было закрыто. С полуночи эти купюры прекращали хождение. За три дня нужно было успеть обменять «старые» деньги, но не более 1000 рублей. Ограничения коснулись и возможности снимать деньги со сберкнижек — не более 500 рублей в месяц.
Инициатор реформы Валентин Павлов за восемь дней до подписания указа стал
«Никакой подготовки к реформе не ведется.
Реформа ударила по тысячам людей, многие из которых лишились многолетних накоплений. Одномоментная денежная реформа, проведенная вдруг и без предупреждения, стала фактической конфискацией денег у населения. Лишь единицы успели разменять «полтинники» и «сотки» заранее, не доверившись обещаниям Павлова, или в тот же вечер, пока «карета не превратилась в тыкву».
«Сразу после сообщения в программе “Время”, как рассказывают очевидцы, нетерпеливые граждане бросились на центральный телеграф для оформления почтовых переводов, на вокзалы — к кассам, где закупали “целые” вагоны с тем, чтобы билеты потом сдать. Уже в ночь с 22 на 23 января начали выстраиваться очереди к сберегательным кассам. К утру они выросли в десятки раз», — писала 23 января газета «Известия».
На замену изъятым купюрам пришли новые образца 1991 года. Деньги меняли в Сбербанке, реже — по месту работы и в почтовых отделениях. Царил ажиотаж и паника. Многие обменять деньги просто не успели — не смогли вырваться с работы, были в командировке, лежали в больнице и так далее — и потеряли накопления.
«Можно сказать, что страна в эти дни не работала. В первые два дня в обществе царила паника — люди фактически штурмом брали сберкассы. Оказалось, что накануне “павловской” реформы зарплаты выдавались 50- и 100-рублевыми купюрами, которые как раз и подлежали замене. Особенно волнительными эти дни оказались для людей пожилого возраста, которые боялись не успеть сдать старые деньги», — пишет историк Роман Кирсанов в книге «Перестройка. “Новое мышление” в банковской системе СССР».
В рамках второго этапа реформы со 2 апреля в
Денежная реформа проводилась под лозунгом борьбы с фальшивыми рублями, ввозящимися
Количество денег в обращении на 1 января 1986 года должно было бы составить около 42 млрд рублей, а в действительности в обращении находился 71 млрд рублей, подсчитал Кирсанов, используя коэффициент нормального прироста денежной массы Госбанка. К 1988 году излишек денег достиг уже 35 млрд рублей.
Попытка стабилизировать обращение наличных денег и частично решить проблему дефицита на товарном рынке СССР не удалась. Павлов говорил, что обмен купюр — лишь малая часть задуманной денежной реформы.
Не получилось и «наказать» граждан, связанных с нелегальной экономикой.
Проблема с продовольствием не разрешилась, а усугубилась. Физический объем розничного товарооборота в январе — сентябре 1991 года сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 1990 года, докладывал тогда в Госсовет председатель Госбанка Виктор Геращенко. Потребительский рынок был дефицитным почти по всем видам товаров.
Павловская реформа оказалась скандальной и неэффективной и нанесла значительный урон населению. С денежной реформой связывают и провал государственного переворота. В августе 1991 года Павлов был одним из организаторов потерпевшего неудачу ГКЧП. 23 августа Павлов был арестован, а 28 августа Верховный совет СССР утвердил его отставку. В 1993 бывшего
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