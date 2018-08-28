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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Telegram будет передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.

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Источник: РИА Новости

Как сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу «Код Дурова», теперь Telegram по распоряжению суда может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, переписка не упоминается.

Также сообщается, что речь идет только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации.

«Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден», — заявил юрист.

Мессенджер каждые полгода будет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, но пока таких случаев не было, уточнил Чиков.

В Роскомнадзоре уже прокомментировали изменение политики конфиденциальности компании. В частности, в ведомстве посоветовали перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ.

Как отметил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин, Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram только по решению ФСБ, пока что блокировка мессенджера продолжится.

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Компромисс есть, но блокировка продолжится

Российские эксперты прокомментировали решение Telegram.

Как считает адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков, компромисс, на который пошел мессенджер в споре с ФСБ, не приведет к отмене блокировки мессенджера, пока он не выполнит все условия Роскомнадзора и ФСБ или же сами власти не снимут часть своих требований.

«Если профильный орган готов снять часть требований, то для придания легальности такой договоренности судом должно быть утверждено мировое соглашение между сторонами судебного разбирательства. С учетом того, что Telegram не собирается предоставлять ключи шифрования, то перспективы достижения каких-либо договоренностей и, как следствие, разблокировки туманны», — добавил юрист.

В свою очередь, партнер юридической компании Polegis Сергей Кормилицин отметил, что предложение Telegram раскрывать IP-адрес и номер телефона по решению суда законно.

«Мне кажется, что Telegram не против был предоставлять такие данные, если есть доказательства. ФСБ хотело иметь неограниченные полномочия по доступу к переписке, к IP-адресам и другим данным. Если стороны договорятся на условиях Telegram, то это будет правильным решением», — сказал Кормилицин.

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Блокировка Telegram в России

Ранее в ФСБ неоднократно сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался через Telegram. Именно на это обстоятельство упирают в ведомстве.

В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.

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