Названы главные условия для роста российской экономики

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«Впрочем, когда я думаю о том, как далеко Россия продвинулась с той точки, где она была в 1990-е годы, я начинаю верить, что у вашей страны хорошие перспективы», — утешил миллиардер.

Всего, по мнению Далио, существует пять основных критериев, влияющих на развитие экономики: наличие эффективной и относительно дешевой системы образования, размер внешнего долга страны, природные ресурсы, наличие развитого рынка капитала и бизнес-культура.

Также Далио обратил внимание на опасность, которую могут представлять системы искусственного интеллекта, принимающие важные решения, особенно те из них, которые построены на машинном обучении.

«Ключевой вопрос машинного обучения в том, будет ли алгоритм, который хорошо работал в прошлом, хорошо работать в будущем. Машинное обучение хорошо работает, если есть большая выборка примеров, на которых учится компьютер, и неизменные правила игры — как в шахматах, где компьютерам нет равных. Но в мире, где мы живем, любая ситуация может меняться, и будущее может радикально отличаться от прошлого», — объяснил Далио. В такой ситуации при отсутствии понимания, как именно искусственный интеллект создает собственные алгоритмы, будущее становится просто опасным.

Размеры личного состояния Далио оцениваются в 18,1 миллиарда долларов. Основанный им фонд по данным на конец 2017 года управлял 160 миллиардами долларов.

Примечание редакции Новости Mail.Ru: Рэй Далио — миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates. Американские СМИ называют его «Стивом Джобсом от инвестирования».