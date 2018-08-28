Туристы задержались в Болгарии
Страну не могут покинуть около тысячи россиян.
Страну не могут покинуть около тысячи россиян.
Около 1 тыс. российских туристов, в числе которых 150 детей, не могут воспользоваться оплаченными авиабилетами из Болгарии в Россию до 9 сентября. Об этом говорится в сообщении Ростуризма. По данным агентства, причиной послужил конфликт между российским ООО «Турово» и болгарской структурой ООД «Ной травел».
«Ной травел» выступает посредником при продаже авиабилетов на чартерные рейсы авиакомпании Bulgaria Air. «Турово» реализовал их на территории России. 24 августа «Ной травел» прекратила сотрудничество с российским посредником
По данным Kartoteka.ru, «Турово» существует с 2015 года. Его единоличным учредителем выступает Оксана Кирьякова. «Турово» числится в реестре туроператоров России, согласно которому в прошлом году общая стоимость реализованного турпродукта составила 479,6 тыс. руб. Размер финансового обеспечения компании составляет 10 млн руб. Но Ростуризм пока не сможет задействовать в вывозе российских туристов средства «Турпомощи»: компания занималась реализацией авиабилетов, а не пакетных туров, а работающие с ней туроператоры пока не заявляли о своей несостоятельности. Согласно озвученным ранее данным АТОР, «Турово» реализовывало билеты по заниженным ценам: например, за €10 в одну сторону. Средняя цена у «Ной травел» при этом составляла €180 за билеты
«Турово» не первый посредник по реализации билетов в Болгарию, столкнувшийся этим летом со сложностями. Ранее сообщение о прекращении деятельности также получили клиенты ООО «Туротдых», также распространявшей недорогие билеты на чартерные рейсы.
Александра Мерцалова