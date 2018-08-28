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19:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Туристы задержались в Болгарии

Страну не могут покинуть около тысячи россиян.

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Источник: Reuters

Из-за конфликта между компаниями «Турово» и «Ной травел», занимающимися реализацией чартерных рейсов Bulgaria Air, около 2,7 тыс. россиян не смогли воспользоваться оплаченными авиабилетами. Сейчас в Болгарии находится еще 1 тыс. клиентов «Турово». Большинству из них придется покупать обратные билеты самостоятельно. Возможности привлечь к вывозу туристов ассоциацию «Турпомощь» у Ростуризма нет.

Около 1 тыс. российских туристов, в числе которых 150 детей, не могут воспользоваться оплаченными авиабилетами из Болгарии в Россию до 9 сентября. Об этом говорится в сообщении Ростуризма. По данным агентства, причиной послужил конфликт между российским ООО «Турово» и болгарской структурой ООД «Ной травел».

«Ной травел» выступает посредником при продаже авиабилетов на чартерные рейсы авиакомпании Bulgaria Air. «Турово» реализовал их на территории России. 24 августа «Ной травел» прекратила сотрудничество с российским посредником из-за накопившегося долга. Его сумму в Ростуризме не раскрывают, сообщая лишь, что «Турово» до сих пор не предоставило агентству информацию о том, какое количество авиабилетов было реализовано в составе пакетных туров, а сколько — продано самостоятельным путешественникам через системы бронирования.

Проданные «Турово» россиянам авиабилеты были аннулированы и проданы повторно. По подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в общей сложности пострадали 2,7 тыс. человек. Из них 1,5 тыс. человек уже находились на отдыхе. В дальнейшем Ростуризму удалось договориться о возвращении в Россию детских туристических групп. Многие путешественники приобрели билеты самостоятельно.

По данным Kartoteka.ru, «Турово» существует с 2015 года. Его единоличным учредителем выступает Оксана Кирьякова. «Турово» числится в реестре туроператоров России, согласно которому в прошлом году общая стоимость реализованного турпродукта составила 479,6 тыс. руб. Размер финансового обеспечения компании составляет 10 млн руб. Но Ростуризм пока не сможет задействовать в вывозе российских туристов средства «Турпомощи»: компания занималась реализацией авиабилетов, а не пакетных туров, а работающие с ней туроператоры пока не заявляли о своей несостоятельности. Согласно озвученным ранее данным АТОР, «Турово» реализовывало билеты по заниженным ценам: например, за €10 в одну сторону. Средняя цена у «Ной травел» при этом составляла €180 за билеты туда-обратно.

«Турово» не первый посредник по реализации билетов в Болгарию, столкнувшийся этим летом со сложностями. Ранее сообщение о прекращении деятельности также получили клиенты ООО «Туротдых», также распространявшей недорогие билеты на чартерные рейсы.

Александра Мерцалова

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