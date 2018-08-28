Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откуда деньги: Володин рассказал о квартире матери
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Анна Михалкова показала, как сильно выросли ее дети
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Вера Брежнева сделала селфи с Бибером и Болдуин
Руки по швам!Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет
Бузова выгнала участника «Замуж за Бузову» за флирт с сестрой
Стал известен диагноз Софии Ротару - СМИ
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Неопознанный иностранный самолет обнаружили в РФ
Киев готовит неприятные сюрпризы для России
Не раскол, а распад: На Украине предложили решение конфликта
Гафт раскрыл гонорар за участие в шоу Малахова
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Интерьер ванной комнаты: 12 самых частых ошибок
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
19:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Бюджет даст денег на замену Siemens

«Силовые машины» получат 3 млрд руб. на газовые турбины.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова в 2019 году рассчитывают получить из бюджета 3 млрд руб. на разработку и запуск производства линейки российских газовых турбин мощностью 65 и 170 МВт. Эту субсидию уже успел 27 августа одобрить Владимир Путин. Технологии мощных газовых турбин сейчас в России нет, такое оборудование здесь делает только немецкая Siemens, но в условиях санкций применять такие турбины можно далеко не везде.

«Силовые машины» Алексея Мордашова в 2019 году получат из бюджета до 3 млрд руб. на разработку газовых турбин большой мощности. Решение было принято президентской комиссией по ТЭК 27 августа, говорится в сообщении компании.

Как утверждают в компании, Владимир Путин «поддержал предложения (в том числе о строительстве электростанции, на которой можно было бы получить референции для этих турбин) и дал поручение выделить на эти разработки в формате государственного софинансирования 3 млрд руб. в 2019 году».

Мощные газовые турбины — проблемная точка для отрасли, в РФ технологий их производства нет. Это спровоцировало в 2017 году скандал с поставками структурами «Ростеха» турбин немецкой Siemens в подсанкционный Крым. Предполагается, что российские машиностроители смогут наладить сбыт газовых турбин под программу модернизации старой тепловой генерации в РФ. Часть генкомпаний будут надстраивать на паросиловых ТЭС газовые турбины мощностью свыше 65 МВт.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Читайте также
Турбину положили на лопатки

Алексей Мордашов в конце апреля направил ряд писем в профильные ведомства с просьбой поддержать производство «Силмашем» российских турбин большой мощности (65 и 170 МВт) на базе предприятия. Бизнесмен, в частности, просил у Минэнерго гарантий закупки генкомпаниями РФ 48 газовых турбин «Силмаша» в рамках модернизации ТЭС (общая стоимость программы до 1,4 трлн руб. до 2035 года).

В письме Дмитрию Медведеву 12 апреля господин Мордашов предлагал разбить программу развития турбиностроения на два этапа. Первый — разработка конструкторской документации, выпуск опытно-промышленных образцов турбин 65−70 МВт, 110−120 МВт и 160−180 МВт и их испытания. Для этого, по оценке компании, потребуется около 15 млрд руб.— по 7,5 млрд руб. из бюджета и за счет облигаций «Силмаша» в пользу институтов развития. Второй этап — серийное производство турбин.

Татьяна Дятел

Читайте также:

 От рубля избавляются даже в России
Почему Кадырову хотят запретить въезд в Москву?
Путин освободил от должностей 15 генералов силовых ведомств
Стало известно время телеобращения Путина по пенсионной реформе
Володин объяснил, как его мать купила 400-метровую квартиру
Танец Терезы Мэй вызвал недоумение в социальных сетях (видео)
Порошенко: Украина готова к разрыву договора о дружбе с Россией
СК раскрыл детали нападения на воинский эшелон в Забайкалье
Moody’s назвало возможную причину следующего кризиса
Спорт
«СЭ» назвал препятствие для перехода Промеса в «Севилью» Отступные за футболиста «Спартака» для европейских клубов равны 30 миллионам евро
Hi-Tech
Популярная сеть уходит из России На месте крупных магазинов появятся сразу два: «М. Видео» и «Эльдорадо».
Авто
Новый Nissan Juke тоже будет «странным» Второе поколение кроссовера обещают сделать непохожим на первое, но столь же странным внешне
Кино
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет Гостями последнего сезона станут Дана Борисова, Лолита Милявская, Влад Топалов и другие звезды шоу-бизнеса
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь