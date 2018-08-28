Бюджет даст денег на замену Siemens

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова в 2019 году рассчитывают получить из бюджета 3 млрд руб. на разработку и запуск производства линейки российских газовых турбин мощностью 65 и 170 МВт. Эту субсидию уже успел 27 августа одобрить Владимир Путин. Технологии мощных газовых турбин сейчас в России нет, такое оборудование здесь делает только немецкая Siemens, но в условиях санкций применять такие турбины можно далеко не везде.

«Силовые машины» Алексея Мордашова в 2019 году получат из бюджета до 3 млрд руб. на разработку газовых турбин большой мощности. Решение было принято президентской комиссией по ТЭК 27 августа, говорится в сообщении компании.

Как утверждают в компании, Владимир Путин «поддержал предложения (в том числе о строительстве электростанции, на которой можно было бы получить референции для этих турбин) и дал поручение выделить на эти разработки в формате государственного софинансирования 3 млрд руб. в 2019 году».

Мощные газовые турбины — проблемная точка для отрасли, в РФ технологий их производства нет. Это спровоцировало в 2017 году скандал с поставками структурами «Ростеха» турбин немецкой Siemens в подсанкционный Крым. Предполагается, что российские машиностроители смогут наладить сбыт газовых турбин под программу модернизации старой тепловой генерации в РФ. Часть генкомпаний будут надстраивать на паросиловых ТЭС газовые турбины мощностью свыше 65 МВт.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

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Алексей Мордашов в конце апреля направил ряд писем в профильные ведомства с просьбой поддержать производство «Силмашем» российских турбин большой мощности (65 и 170 МВт) на базе предприятия. Бизнесмен, в частности, просил у Минэнерго гарантий закупки генкомпаниями РФ 48 газовых турбин «Силмаша» в рамках модернизации ТЭС (общая стоимость программы до 1,4 трлн руб. до 2035 года).

В письме Дмитрию Медведеву 12 апреля господин Мордашов предлагал разбить программу развития турбиностроения на два этапа. Первый — разработка конструкторской документации, выпуск опытно-промышленных образцов турбин 65−70 МВт, 110−120 МВт и 160−180 МВт и их испытания. Для этого, по оценке компании, потребуется около 15 млрд руб.— по 7,5 млрд руб. из бюджета и за счет облигаций «Силмаша» в пользу институтов развития. Второй этап — серийное производство турбин.

Татьяна Дятел