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21:46 (мск), источник: РИА Новости

В «Газпроме» спрогнозировали рост цен на газомоторное топливо

Цены на газомоторное топливо в РФ не будут сильно расти, они достигнут максимум до 50% от стоимости дизельного топлива, сказал председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в интервью телеканалу «Россия 24».

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Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. «Нам невыгодно повышать цены, и цены на газ не будут сильно расти по той причине, что газ, в отличие от бензина и дизеля, регулируется государством, тарифы. Самое большое, что может в перспективе вырасти — это до 50% от цены дизельного топлива. Самое больше», — сказал Зубков, комментируя перспективы роста цены газомоторного топлива в России.

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По его словам, если газовые заправки будут заполняться хотя бы на 65−70%, то «Газпрому» будет невыгодно повышать цены на этот вид топлива.

В июле в пресс-службе Минэнрего РФ РИА Новости сообщили, что газомоторное топливо в три раза дешевле бензина, и его использование в качестве моторного топлива имеет хорошие перспективы в стране.

По данным Минэнерго, затраты на производство сжатого природного газа гораздо ниже, чем на выпуск топлива из нефтяного сырья: для подготовки природного газа к использованию в качестве моторного топлива не требуется его предварительная переработка, газ транспортируется по трубопроводам напрямую на заправку. Поэтому средняя цена кубометра природного газа в России составляет порядка 14 рублей, а розничная стоимость Аи-95 в среднем по России — более 44 рублей за литр.

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