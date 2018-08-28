В «Газпроме» спрогнозировали рост цен на газомоторное топливо

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. «Нам невыгодно повышать цены, и цены на газ не будут сильно расти по той причине, что газ, в отличие от бензина и дизеля, регулируется государством, тарифы. Самое большое, что может в перспективе вырасти — это до 50% от цены дизельного топлива. Самое больше», — сказал Зубков, комментируя перспективы роста цены газомоторного топлива в России.

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По его словам, если газовые заправки будут заполняться хотя бы на 65−70%, то «Газпрому» будет невыгодно повышать цены на этот вид топлива.

В июле в пресс-службе Минэнрего РФ РИА Новости сообщили, что газомоторное топливо в три раза дешевле бензина, и его использование в качестве моторного топлива имеет хорошие перспективы в стране.