Суд США отказался убрать с долларов надпись In God We Trust

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Фраза «In God We Trust» появилась на долларовых монетах в 1864 году, во времена Гражданской войны. А с середины 1960-х стала печататься и на банкнотах.

Истцы ссылались в своем требовании на первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу вероисповедания. Однако судья Рэймонд Грюндер отклонил иск, сославшись на решение Верховного суда от 2014 года. Тогда истец пытался добиться отмены чтения молитвы перед началом судебных заседаний. Но суд постановил, что эта процедура является глубоко укоренившейся традицией.

Читайте также Обобрали до нитки: как страна пережила реформу Павлова

Судья Грюндер в своем решении отметил, что фраза «На Бога уповаем» никоим образом не ограничивает людей в выборе религии и полностью соответствует ранней интерпретации пункта Конституции, запрещающего установление государственной религии в США.

Кирилл Сарханянц