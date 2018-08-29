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19:00 (мск), источник: РИА Новости

Стивен Сигал подал заявку на регистрацию бренда собственной школы айкидо

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Актер Стивен Сигал подал заявку на регистрацию бренда для открытия в России школы айкидо под своим брендом Ten Shin («Небесная душа»), следует из самой этой заявки, поданной в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также из сообщения представителя актера.

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Источник: РИА Новости

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Кроме того, ранее в августе Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России.

Согласно документу, заявка на регистрацию бренда поступила в Роспатент 24 августа, в качестве заявителя указан индивидуальный предприниматель Сигал Стивен Фредерик. Полное название обозначения — Aikido Ten Shin Dojo. «Прошу зарегистрировать заявляемое обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в Федеральной службе по интеллектуальной собственности», — говорится в документе.

Представитель Сигала, партнер компании Legal Art Дмитрий Орлов, подтвердил РИА Новости, что регистрация бренда проходит в рамках плана открытия сети школ айкидо в РФ.

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«У него школа, которая работает в Америке, и то мастерство, которому он обучался в Японии, называется Aikido Ten Shin Dojo. Соответственно, это его бренд, который он с 1974 года везде “раскручивает”, развивает, и под ним проводит тренировки. Именно этот бренд он регистрирует в графическом виде, как картинка, и в английском варианте, и в русском варианте», — рассказал Орлов.

«Делается это, во-первых, для того, чтобы самому под этим брендом здесь продвигать спортивные услуги, и второе — чтобы запретить тем, кто незаконно использует придуманное им наименование», — пояснил он. Где и когда будет открыта первая школа — пока еще неизвестно, но открыть ее в России точно планируется, отметил представитель Сигала.

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