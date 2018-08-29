За «Победу» платят втройне

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Лоукостер «Аэрофлота» «Победа» в очередной раз столкнулся с претензиями регуляторов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что при бронировании билетов на несколько человек авиакомпания втрое повышает тариф на перевозку второго и последующих багажных мест. Служба сочла это навязыванием невыгодных условий и потребовала устранить нарушение. Юристы отмечают, что по закону такое предупреждение возможно, если «Победа», по мнению ФАС, занимает доминирующее положение на рынке.

Низкобюджетный перевозчик «Аэрофлота» «Победа» навязывает потребителям невыгодные условия перевозки багажа, признало Московское Управление ФАС (УФАС). Служба отметила, что при бронировании билета на одного пассажира авиакомпания на своем сайте взимает за провоз одного места багажа до 10 кг 499 руб. Но если бронируются билеты сразу на нескольких пассажиров, то за 499 руб. можно провезти лишь одно место, за каждую следующую сумку придется платить по 1499 руб.

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«Это создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально», — заметил глава Московского УФАС Армен Ханян. Регулятор счел, что такая практика ущемляет интересы неопределенного круга лиц и максимизирует прибыль «Победы» за счет «потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением». «Победа» предупреждена о необходимости прекращения такой практики.

«Победа» — фактически единственный российский лоукостер, бизнес-модель компании сводится к минимизации расходов, что теоретически должно максимально снижать цены на перевозку. Из стоимости билета вынесены все возможные дополнительные услуги, и их «Победа» оказывает за дополнительную плату. Такая практика регулярно приводит к претензиям регуляторов, искам пассажиров и т. д. Тем не менее «Победа» уже вошла в число лидеров по пассажиропотоку среди авиакомпаний РФ: по данным Росавиации, в январе—июле он вырос на 52%, до 3,83 млн человек (шестое место на рынке).

Но сам факт появления предупреждения ФАС может говорить о том, что служба сочла «Победу» доминирующим участником рынка. «Закон о защите конкуренции предусматривает запрет навязывания невыгодных условий договора только для компаний, которые занимают доминирующее положение на рынке, — пояснил руководитель антимонопольной практики адвокатского бюро “Линия права” Алексей Костоваров.— В сообщении службы не всегда указываются такие подробности, но, возможно, УФАС здесь выделила какой-то узкий товарный рынок, например какое-то конкретное направление перевозок, на котором они посчитали “Победу” доминирующей».

При невыполнении предупреждения, продолжает юрист, ФАС возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства. «Если по итогам рассмотрения дела ведомство признает, что авиакомпания доминирует на каком-то товарном рынке и навязывает невыгодные условия потребителям, то последуют санкции в виде оборотного или фиксированного штрафа в зависимости от обстоятельств», — уточнил господин Костоваров.