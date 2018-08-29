США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин
Российские власти ранее ответили на решение Трампа повысить пошлины на алюминий и сталь.
Российские власти ранее ответили на решение Трампа повысить пошлины на алюминий и сталь.
США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО)
Вопросы у Вашингтона вызвал также размер ставок — введенные Россией пошлины оказались выше максимально допустимых по условиям членства в ВТО.
Теперь у России есть 60 дней для урегулирования спора, после чего США могут попросить ВТО собрать группу для принятия решения в отношении Москвы, отмечает агентство. «Интерфакс» поясняет, что действия Вашингтона — первый шаг судебной процедуры ВТО, если консультации ни к чему не приведут, второй этап — формирование третейской группы.
Представитель
Президент США Дональд Трамп в марте ввел дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, России, Японии и других стран в размере 25% и 10% соответственно. Американские власти объясняли необходимость таких мер интересами национальной безопасности. В конце июня Евросоюз ответил 25%-ными пошлинами на товары из США на 2,8 млрд евро, оставив за собой право установить пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. Американский лидер, в свою очередь, объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от своих планов.
Россия в мае уведомила ВТО о планах ввести ответные меры на заградительные пошлины США. 6 июля Москва ввела дополнительные пошлины на импорт товаров из США. Соответствующее постановление подписал