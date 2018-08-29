США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин

Источник: А. Белоусов / Ведомости

США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин, которые Россия ввела в ответ на заградительные пошлины Вашингтона в отношении импорта алюминия (25%) и стали (10%). Об этом сообщает агентство Reuters.

Соединенные Штаты заявили, что Россия нарушает правила ВТО, поскольку ее ответные пошлины применяются только к товарам из США, а не к товарам из любой другой страны.

Вопросы у Вашингтона вызвал также размер ставок — введенные Россией пошлины оказались выше максимально допустимых по условиям членства в ВТО.

Теперь у России есть 60 дней для урегулирования спора, после чего США могут попросить ВТО собрать группу для принятия решения в отношении Москвы, отмечает агентство. «Интерфакс» поясняет, что действия Вашингтона — первый шаг судебной процедуры ВТО, если консультации ни к чему не приведут, второй этап — формирование третейской группы.

Представитель пресс-службы Минэкономразвития заявил «Ведомостям», что США неверно интерпретируют природу мер, принятых Москвой. «Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от “специальных защитных мер”, принятых другой страной (в данном случае — США)», — подчеркнула пресс-служба российского ведомства.

Новость Россия ответила на импортные пошлины США

Президент США Дональд Трамп в марте ввел дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, России, Японии и других стран в размере 25% и 10% соответственно. Американские власти объясняли необходимость таких мер интересами национальной безопасности. В конце июня Евросоюз ответил 25%-ными пошлинами на товары из США на 2,8 млрд евро, оставив за собой право установить пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. Американский лидер, в свою очередь, объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от своих планов.