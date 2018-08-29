В НАО будут стимулировать бизнес сохранять места для людей предпенсионного возраста

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 августа. Власти Ненецкого автономного округа разработают законодательные изменения для оказания господдержки бизнесу, чтобы стимулировать предпринимателей сохранять рабочие места для людей предпенсионного возраста. Об этом в среду ТАСС сообщил врио главы округа Александр Цыбульский.

Выступая в среду с телеобращением к гражданам России, президент России Владимир Путин предложил установить для женщин пенсионный возраст 60 лет, для мужчин — 65 лет, ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в их приеме на работу, а также предусмотреть ряд социальных льгот для людей старших возрастов, определенных социальных групп и профессий.

Инфографика Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе Предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства — в инфографике Ria.ru.

«Перед нами стоит задача максимально проработать на уровне региона вопросы о внесении изменения в нормативную базу, регулирующую вопросы оказания господдержки бизнесу с учетом поручения главы государства стимулировать предпринимателей к сохранению рабочих мест для граждан предпенсионного возраста. В настоящее время мы мотивируем бизнес на прием на работу жителей региона, сейчас будем вносить дополнительные корректировки в нормативно-правовые акты», — сказал Цыбульский, комментируя обращение Путина к россиянам.

Глава региона добавил, что также дал получение провести ревизию всех льгот, которые сегодня предоставляются людям пенсионного возраста в Ненецком АО. «Важно проработать вопросы по сохранению льгот как минимум на существующем уровне», — отметил Цыбульский. Особенно актуальным для НАО, по словам Цыбульского, является сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе.

Здесь, на Севере, где не у всех есть возможность получить высшее образование ввиду отсутствия на территории НАО высших учебных заведений, многие начинают работать довольно рано, иногда только достигнув совершеннолетия. Поэтому для наших жителей, северян, крайне важно предложение президента об учете стажа при выходе на досрочную пенсию. Александр Цыбульский врио главы Ненецкого АО