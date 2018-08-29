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19:40 (мск), источник: Коммерсантъ

«Голубой поток» разделил судьбу «Северного»

Акции проектной компании газопровода арестованы по запросу «Нафтогаза».

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Суд Амстердама в конце мая арестовал акции проектной компании газопровода «Голубой поток» по запросу «Нафтогаза», сообщил «Газпром» в квартальной отчетности. Это решение было вынесено до того, как апелляционный суд Швеции приостановил принудительное взыскание с «Газпрома» $2,6 млрд, которые компания должна заплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража. Сейчас «Газпром» пытается оспорить арест активов в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии. В любом случае, на повседневную деятельность арест не влияет, а взыскать эти активы в свою пользу «Нафтогаз» пока не может.

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«Газпром» в отчетности за второй квартал сообщил, что 30 мая окружной суд Амстердама наложил арест на акции компании Blue Stream Pipeline Company B. V.— это совместная компания «Газпрома» и итальянской Eni, которая строила, а теперь эксплуатирует газопровод «Голубой поток», проложенный из России в Турцию по дну Черного моря. Арест связан с попытками «Нафтогаза» принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд, которые российская компания должна заплатить украинской в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. «Газпром» оспаривает это решение в апелляционном суде Швеции, который 14 июня выдал запрет на принудительное взыскание долга до тех пор, пока не будет вынесено решение по спору. «Нафтогаз» пытался оспорить приостановление принудительного взыскания, но безуспешно.

Тем не менее украинская компания продолжает предпринимать попытки ареста активов «Газпрома». Так, 18 июня британский Высокий суд правосудия вынес решения об аресте активов «Газпрома» на территории Великобритании, тем самым не приняв во внимание решение апелляционного суда Швеции от 14 июня. Сейчас «Газпром» «оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК “Нафтогаз Украины” по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры», говорится в отчетности.

На данный момент под арестом находятся и акции «Северного потока» и «Северного потока-2», однако сейчас «Нафтогаз» должен убедить Высший суд кантона Цуг сохранить этот арест. «Газпром» со своей стороны добивается его снятия, указывая, что акции обеих проектных компаний находятся под залогом в другой стране и вне юрисдикции швейцарских приставов.

Эти судебные споры, связанные с арестом активов, представляют собой позиционную борьбу. Сам по себе арест никак не влияет на повседневную деятельность компаний, чьи акции под ним оказались. Кроме того, как сообщал «Ъ» 15 июня, сам по себе арест не дает «Нафтогазу» возможности принудительно взыскать эти активы, а лишь не позволяет «Газпрому» совершать сделки с этими акциями — например, перевести их в другую юрисдикцию. Принципиальное значение будет иметь вердикт апелляционного суда Швеции, который может быть вынесен, вероятно, в конце 2019 года, если только стороны до этого не договорятся самостоятельно.

Юрий Барсуков

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