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20:25 (мск), источник: Интерфакс

Рубль ускорил падение после пояснений Силуанова о пенсионной реформе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Доллар США ускорил рост, евро перешел на положительную территорию и уверенно растет на Московской бирже в среду вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине после заявлений первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова относительно стоимости предложений президента Владимира Путина по изменению первоначальных параметров пенсионной реформы.

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Источник: Reuters

Курс доллара США составил 68,18 руб./$1 в 19:00, что на 31,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,75 руб./EUR1, поднявшись на 40 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 35,19 копейки — до 73,39 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакса», рубль не отреагировал на телевизионное выступление президента, посвященное изменениям первоначальных параметров пенсионной реформы, однако ускорил снижение к бивалютной корзине после пояснений Силуанова относительно их стоимости. Предложения Путина по корректировке пенсионной реформы потребуют финансовых затрат в размере около 500 млрд рублей в течение шести лет, сообщил Силуанов.

Дополнительное давление на курс рубля оказывает также негативная динамика валют emerging markets на фоне заметного снижения курса турецкой лиры после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило рейтинги 18 банков и двух финансовых компаний Турции.

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Турецкие банки в значительной степени зависят от валютных источников фондирования, отмечает Moody’s. Снижение рейтингов отражает существенное повышение рисков неблагоприятного сценария — дальнейшего ослабления доверия инвесторов и потенциального ограничения доступа к фондированию. Кроме того, Moody’s отмечает, что условия работы финансовых учреждений Турции ухудшились больше, чем ожидалось ранее, и в дальнейшем агентство прогнозирует сохранение негативного тренда.

Риски расширения санкций на бумаги российского госдолга продолжают оказывать негативное влияние на курс рубля. К середине дня индекс «чистых цен» ОФЗ RGBI снизился на 0,08%, до 134 пунктов, к тому же Минфину не удалось полностью разместить на аукционе в среду трехлетние ОФЗ серии 25083.

Всего было продано бумаг на общую сумму 13 млрд 219 млн рублей при спросе 24 млрд 955 млн рублей и объеме предложения 15 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,7 раза, при этом объем размещения составил 88% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 96,851% от номинала, что соответствует доходности 8,26% годовых. С учетом того, что рыночная доходность бумаг данного выпуска на закрытие вторника составляла 8,2%, премия составила 6 базисных пунктов.

Цены на нефть эталонных марок активно растут в ходе торгов в среду на данных о большем, чем ожидалось, падении запасов топлива в США на прошлой неделе. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве увеличилась на 0,92% — до $76,65 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,24% — до $69,38 за баррель.

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