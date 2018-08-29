Минфин предложил механизм участия бизнеса в «плане Белоусова»

Источник: Reuters

Ведомство разработало и направило в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проект закона «О защите и поощрении капиталовложений в России», сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Министерство финансов предлагает гарантировать компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги.

Взаимные обязательства участников инвестпроектов Минфин предложил прописать в «соглашениях о защите и поощрении капиталовложений». Они будут заключаться между правительством и инвесторами в отношении проектов с бюджетом не менее 10 млрд руб., из которых на долю собственных средств инвестора будет приходиться не меньше 3 млрд руб.