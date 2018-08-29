Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туберкулез и инсульт: Ротару будет на химиотерапии до смерти
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
Зара показала редкое фото подросших сыновей
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Звезда нулевых Витас вернулся со странным клипом
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
«Подарок Москве»: почему России выгоден разрыв договора с Киевом
СМИ: Отдыхающий Путин разозлил украинцев
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото
37-летний сын Газманова стал ведущим нового шоу на «Первом»
Стал известен диагноз Софии Ротару - СМИ
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Дмитрий Шепелев нашел новую любовь
Девушка нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца
Напившийся до беспамятства Павел Табаков оказался на переправ
Какие изменения на лице говорят о скорой смерти
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Что будет со ставками по ипотеке: мнение экспертов
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
33Дефолт-98: как это было
20:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин предложил механизм участия бизнеса в «плане Белоусова»

Министерство финансов России разработало законопроект об участии бизнеса в инвестиционных проектах для реализации майского указа президента Владимира Путина. В продолжение проработки идеи помощника главы государства Андрея Белоусова о перенаправлении сверхдоходов крупного бизнеса на финансирование госпроектов Минфин предложил механизм привлечения в них крупного бизнеса.

Наверх
Источник: Reuters

Ведомство разработало и направило в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проект закона «О защите и поощрении капиталовложений в России», сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Министерство финансов предлагает гарантировать компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги.

Взаимные обязательства участников инвестпроектов Минфин предложил прописать в «соглашениях о защите и поощрении капиталовложений». Они будут заключаться между правительством и инвесторами в отношении проектов с бюджетом не менее 10 млрд руб., из которых на долю собственных средств инвестора будет приходиться не меньше 3 млрд руб.

Господин Белоусов ранее предложил президенту России изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, и производителей удобрений. На встрече с владельцами и руководителями этих компаний 24 августа он предложил компаниям вкладывать дополнительные доходы в российскую экономику.

Следите за развитием темы«Список Белоусова: у кого предложили изъять 500 млрд рублей»
 Кому теперь нельзя в Чечню?
Как Путин изменил пенсионную реформу
Голикова оценила стоимость предложений Путина по пенсиям
В московском цирке лев напал на дрессировщика (видео)
Химики из США создали аналог опиатов, не вызывающий зависимости
Суд арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке»
Украина подготовила новые санкции против России
США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин
Диетологи рассказали, чем вредна колбаса
Спорт
Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на четыре года Международная федерация футбольной истории и статистики поставила россиянина на 15-е место в списке лучших вратарей XXI века
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль Формально перед нами концепт. Однако на самом деле новый Renault Arkana – полностью готовый к серийному производству автомобиль, который уже в следующем году будут не только продавать в России, но и выпускать у нас!
Кино
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото В новой картине актриса получила роль бывшей жены ушлого дельца, которую он бросил с двухлетней дочерью на руках
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Как живут студенты в Петербурге: личный опыт
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Леди
Треники из денима и еще 5 самых странных джинсовых трендов Джинсы есть в гардеробе, скорее всего, у каждой первой читательницы «Леди Mail.Ru», но этих вещей у тебя точно еще нет!
Дети
По году за ребенка: многодетные матери будут выходить на пенсию досрочно Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь