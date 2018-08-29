Кремль не обеспокоен ослаблением курса рубля

«Это такая среднесуточная волатильность, это процесс, который действительно мы имеем в последнее время», — сказал господин Песков. Он добавил, что при рыночных процессах «происходит и ослабление рубля, и потом может наступать коррекция».

Рубль резко упал на фоне панических настроений на бирже, вызванных очередными санкциями США не только против России, но и против Турции. Внутренним фактором, который, помимо этого, сыграл против российского рынка, в последнюю неделю стало предложение по повышению налогообложения 14 компаний, в основном металлургического сектора, которое, по оценкам, позволяет изъять в бюджет около 500 млрд руб. в годовом выражении на основе расчетов по 2017 году. По мнению экспертов, это может грозить инвесторам лишения дивидендной доходности по этим эмитентам.