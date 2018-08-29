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20:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не обеспокоен ослаблением курса рубля

В Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля, считая их естественными рыночными процессами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Это такая среднесуточная волатильность, это процесс, который действительно мы имеем в последнее время», — сказал господин Песков. Он добавил, что при рыночных процессах «происходит и ослабление рубля, и потом может наступать коррекция».

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Рубль резко упал на фоне панических настроений на бирже, вызванных очередными санкциями США не только против России, но и против Турции. Внутренним фактором, который, помимо этого, сыграл против российского рынка, в последнюю неделю стало предложение по повышению налогообложения 14 компаний, в основном металлургического сектора, которое, по оценкам, позволяет изъять в бюджет около 500 млрд руб. в годовом выражении на основе расчетов по 2017 году. По мнению экспертов, это может грозить инвесторам лишения дивидендной доходности по этим эмитентам.

Курс доллара на закрытии торгов Московской биржи 29 августа составил 68,17 руб./$, курс евро — 79,74 руб/€.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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