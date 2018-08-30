Курс доллара на Мосбирже поднялся до 68,08 рубля
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 68,08 рубля.
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 68,08 рубля.
Курс евро поднялся на 7 копеек и составил 79,65 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 0,4% и достиг уровня 2358,76 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,8%, до отметки 1093,61 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.