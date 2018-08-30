Курс доллара на Мосбирже поднялся до 68,08 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 68,08 рубля

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 68,08 рубля.