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10:33 (мск), источник: ТАСС

Акции «Мегафона» в начале торгов на Московской бирже упали в цене на 14%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Акции «Мегафона» в первые минуты торгов на Московской бирже подешевели на 14%, до отметки 580,2 рубля, свидетельствуют данные торгов.

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Накануне вечером стало известно, что гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции оператора.

Кроме того, 29 августа международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило кредитный рейтинг «Мегафона» до «BB+» с «BBB-«. Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Снижение рейтинга последовало за сообщением «Мегафона» о том, что компания будет приобретать глобальные депозитарные расписки и акции в основном с привлечением заемного капитала, пояснило S&P.

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