Акции «Мегафона» в начале торгов на Московской бирже упали в цене на 14%
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Акции «Мегафона» в первые минуты торгов на Московской бирже подешевели на 14%, до отметки 580,2 рубля, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Акции «Мегафона» в первые минуты торгов на Московской бирже подешевели на 14%, до отметки 580,2 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Накануне вечером стало известно, что гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции оператора.
Кроме того, 29 августа международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило кредитный рейтинг «Мегафона» до «BB+» с «BBB-«. Прогноз по рейтингу — «стабильный».
Снижение рейтинга последовало за сообщением «Мегафона» о том, что компания будет приобретать глобальные депозитарные расписки и акции в основном с привлечением заемного капитала, пояснило S&P.