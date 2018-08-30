Акции «Мегафона» в начале торгов на Московской бирже упали в цене на 14%

Накануне вечером стало известно, что гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции оператора.

Кроме того, 29 августа международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило кредитный рейтинг «Мегафона» до «BB+» с «BBB-«. Прогноз по рейтингу — «стабильный».