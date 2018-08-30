«Аэрофлот» хочет ввести платный выбор места для более дешевых тарифов

Источник: РИА Новости

Отмечается, что перевозчик намерен извлечь дополнительную выручку посредством таких услуг.

Ранее дочерний лоукостер «Победа» заявил, что внедрит динамическое тарифообразование на дополнительные услуги, в частности, на выбор места и провоз багажа. С конца октября «Победа» введет платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Таким образом авиакомпания компенсирует резкий рост расходов на топливо, чтобы не повышать стоимость авиабилетов.

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Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Группа «Аэрофлот» в январе-июле увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 30,8 миллиона человек. Авиакомпания за этот же период перевезла 19,8 миллиона человек, нарастив пассажиропоток на 7%.