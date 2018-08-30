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14:45 (мск), источник: РИА Новости

В «Гознаке» не исключили изменения дизайна банкнот

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Предпосылки для изменения дизайна банкнот сформировались, но пока решения нет, оно остается за Банком России, сообщил журналистам генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

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Источник: РИА Новости

«Объективно предпосылки (для изменения дизайна — ред.) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты. Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей», — сказал Трачук.

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Он считает, что если Банк России устроят эти результаты по долговечности, надежности, устойчивости защитных признаков и качеству сортировки, то в основу модернизации действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах в 200 и 2000 рублей.

«Изменения, безусловно, будут, и, скорее всего, они будут отталкиваться от дизайна и принципов создания банкнот 200 и 2000 рублей, но когда конкретно они будут, какой номинал, решения нет и оно за Банком России», — добавил Трачук.

Банк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили изображенные на них регионы — Дальний Восток и Крым.

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