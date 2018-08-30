Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Располнел и изменились уши: что не так во внешности Медведева
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
5-летняя израильтянка потрясла соцсети красотой своих волос
Известный актер и режиссер Войтулевич умер в 60 лет
Джаред Лето произвел фурор откровенным снимком в соцсети
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Как россияне отреагировали на обращение Путина
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Обиженный Познером и Литвиновой танцор покоряет американское ТВ
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото
Впал в кому и не вышел: какими были последние дни Иосифа Кобзона
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
Песков ответил на новость о возможном уходе Матвиенко с поста
Умер заслуженный артист РФ, актер Сергей Таланов
"Хорошая поза для секса": Глюкоза удивила фанатов фото - мнение
Бизнесмен из РФ предложил модели 21 млн за ночь
«Жить стало очень плохо»: истории россиян, которые взяли ипотеку
Что будет со ставками по ипотеке: мнение экспертов
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16:02 (мск), источник: Интерфакс

ФАС выступил против двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — противник предложения Минэкономразвития об индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году, заявил журналистам глава регулятора Игорь Артемьев.

Наверх

«Мы не поддерживаем это предложение», — сказал глава ФАС.

По его словам, две трети российских регионов имеют тариф выше экономической обоснованности.

Читайте также
Поставщики энергии поддержали двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги на, прежде всего, ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть экологическое состояние территории. Заставить эти деньги вложить в дело», — сказал Артемьев.

Он отметил, что у трети российских регионов тарифы занижены относительно эталонного уровня.

«Вот им действительно, для них повышение НДС — это еще одна травма: они не смогут закупить реагенты, не смогут нормально эксплуатировать, из-за этого может качество воды тоже ухудшаться, люди болеть могут начать. Вот им можно поднять два раза», — заявил глава ФАС.

Как сообщалось, Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году — на 1,7% (по оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%) с 1 января, а также на 2,4% (вместо традиционных 4%) с 1 июля.

В Минэкономразвития отмечали, что такая двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, с одной стороны, а с другой — совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

Минэкономразвития предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году
Во время загрузки произошла ошибка.
14 августа© Ньюстюб
«Я песне отдал все сполна»: умер Иосиф Кобзон
Ученые обнаружили «тепловую бомбу» в Северном Ледовитом океане
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута (видео)
Песков назвал странным рейтинг Forbes с Путиным на первом месте
На Камчатке сфотографировали медведя-эстета
В «Гознаке» заявили о возможном изменении дизайна банкнот
Спорт
Главное, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19 Кроме определения состава групп, нас ждет награждение лучшего игрока сезона по версии УЕФА
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото Lada 4x4 Vision: хотите вы этого или нет, но именно такой, если отбросить выставочную мишуру, будет новая вазовская «Нива»
Кино
Обиженный Познером и Литвиновой танцор покоряет американское ТВ Артист, который лишился ноги в ДТП, отбирается в американский аналог «Минуты славы»
Недвижимость
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
В Британии выбрали самые уродливые здания
Удачная перепланировка двухкомнатной квартиры в Петербурге
IKEA откроет в Петербурге первый магазин малого формата
Леди
Как выглядят звезды за 60 с уродующей пластикой Многие звезды стали иллюстрацией другого крылатого выражения «лучшее – враг хорошего» и превратились в настоящих чудовищ
Дети
16-летняя внучка Никиты Михалкова стала невероятной красавицей В Сети появилось фото подросшей наследницы режиссера
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь