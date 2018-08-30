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18:14 (мск), источник: Интерфакс

Panasonic перенесет европейскую штаб-квартиру из Лондона в Амстердам

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Японский производитель электроники Panasonic планирует перенести штаб-квартиру своего европейского подразделения из Лондона в Амстердам из-за выхода Великобритании из ЕС, сообщает агентство Bloomberg.

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Источник: Reuters

Компания обсуждала это решение последние 15 месяцев, заявил глава бизнеса Panasonic в Европе Лоран Абадие.

Ранее свои европейские штаб-квартиры пообещали перенести из Великобритании в различные страны ЕС многие крупные международные корпорации, которые опасаются выхода страны без заключения соглашения о свободной торговле. В этом случае они лишатся беспрепятственного доступа на европейский рынок.

На Европу приходится примерно 10% мировых продаж Panasonic.

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