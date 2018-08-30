Panasonic перенесет европейскую штаб-квартиру из Лондона в Амстердам

Ранее свои европейские штаб-квартиры пообещали перенести из Великобритании в различные страны ЕС многие крупные международные корпорации, которые опасаются выхода страны без заключения соглашения о свободной торговле. В этом случае они лишатся беспрепятственного доступа на европейский рынок.