Panasonic перенесет европейскую штаб-квартиру из Лондона в Амстердам
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Японский производитель электроники Panasonic планирует перенести
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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Японский производитель электроники Panasonic планирует перенести
Компания обсуждала это решение последние 15 месяцев, заявил глава бизнеса Panasonic в Европе Лоран Абадие.
Ранее свои европейские
На Европу приходится примерно 10% мировых продаж Panasonic.