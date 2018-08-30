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19:30 (мск), источник: Коммерсантъ

«Перекресток» и «Пятерочка» продолжат давать скидки по нынешнему пенсионному возрасту

X5 Retail Group (крупнейший российский ретейлер, владеет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») пообещала после повышения пенсионного возраста сохранить скидки для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60, передает РБК.

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О сохранении льгот говорится в письме директора X5 по взаимодействию с органами государственной власти Станислава Наумова секретарю генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку. Так компания отреагировала на предложение партии бизнесменам распространить льготы на людей предпенсионного возраста.

В 2017 году пенсионеры в его магазинах получили скидок (их предоставляют пенсионерам в сетях, принадлежащих X5, в размере от 5 до 10%) на 7 млрд руб. Господин Наумов заявил, что инициатива сохранить возраст, с которого можно получить скидки, принадлежит самой компании. «Такое предложение с нашей стороны — пример реализации программ в формате частно-государственного партнерства», — заявил он. Компания планирует создать новый рабочие места для россиян старше 50 лет.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, вчера телевизионным обращением к гражданам президент России Владимир Путин обнародовал параметры повышения пенсионного возраста, которые правительство осенью предложит Государственной думе ко второму чтению соответствующего законопроекта. Основные изменения, предложенные президентом — пятилетнее повышение возраста вместо восьмилетнего для женщин, а также сохранение и даже усиление соцзащиты и рынка труда для специально вводимой категории предпенсионного возраста.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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