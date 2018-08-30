«Перекресток» и «Пятерочка» продолжат давать скидки по нынешнему пенсионному возрасту

О сохранении льгот говорится в письме директора X5 по взаимодействию с органами государственной власти Станислава Наумова секретарю генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку. Так компания отреагировала на предложение партии бизнесменам распространить льготы на людей предпенсионного возраста.

В 2017 году пенсионеры в его магазинах получили скидок (их предоставляют пенсионерам в сетях, принадлежащих X5, в размере от 5 до 10%) на 7 млрд руб. Господин Наумов заявил, что инициатива сохранить возраст, с которого можно получить скидки, принадлежит самой компании. «Такое предложение с нашей стороны — пример реализации программ в формате частно-государственного партнерства», — заявил он. Компания планирует создать новый рабочие места для россиян старше 50 лет.