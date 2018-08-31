Обманчивое затишье: какие испытания ждут рубль
Когда курс доллара может вырасти до 75 рублей.
Когда курс доллара может вырасти до 75 рублей.
На валютном рынке временное затишье: курс доллара замер у отметки в 68 рублей. Однако эксперты уверены, что в ближайшее время российскую валюту ждут новые испытания. Ослабление валют развивающихся стран, риски торговых войн, а также возможных выход инвесторов из российских бумаг на фоне новых санкций со стороны США — все это создает для рубля новые риски. Курс доллара в ближайшее время будет колебаться в районе 68−69 рублей, а до конца года перешагнет отметку в 70 рублей, считают эксперты.
Во время торговой сессии на московской биржи в четверг курс доллара торговался вблизи отметок 68 рублей, опускаясь ниже ее.
На российском валютном рынке — небольшое затишье, которое выглядит весьма хрупким, неуверенным и непродолжительным.
Другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также уверены, что в ближайшее время российской валюте предстоит целый ряд испытаний.
Рубль сохраняет слабость, несмотря на очевидные признаки поддержки со стороны высоких цен на нефть. Под давлением находятся в целом все валюты развивающихся стран
из-заожиданий повышения ставки ФРС США.
На фоне сохраняющихся рисков торговых войн среди участников рынка растут опасения перерастания текущих тенденций в полноценный кризис на развивающихся рынках, говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер».
На рубль также сейчас оказывает влияние завершение налогового периода и растущая инфляция, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.
Несмотря на продолжающийся высокий «плодоовощной» сезон, третью неделю подряд недельная инфляция в России фиксируется на уровне 0,1%, говорит Рожанковский. В годовом выражении инфляция уже превысила 3%, а до конца года ещё четыре «инфляционно насыщенных месяца», отмечает эксперт. К концу сентября официальная годовая инфляция может вырасти до 3,4−3,6%, а по итогам года превысить 4%. Неофициальные инфляционные ожидания до конца текущего года среди импортеров и ритейлеров оцениваются минимум в 6,5%, добавляет Рожанковский.
Никакой ясности на рынок не внес и состоявшийся в среду, 29 августа, аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).
Аукцион Минфина эксперты ожидали с нетерпением. По убеждению аналитиков он отражает общий градус настроений институциональных инвесторов в отношении отечественной валюты и устойчивости российского денежного рынка.
Нынешний аукцион состоялся после двухнедельного перерыва. Так, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ
По словам главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, в этот раз весь объем разместить не удалось, поскольку «участники аукциона просили высокую премию», то есть выше, чем готов был предложить Минфин.
«Частично Минфину пришлось уступить игрокам и дать премию к рынку в районе 2−3 б.п., цена отсечения была 8,26%, дальше в министерстве отступать не захотели, и в результате объем размещения ОФЗ оказался ниже заявленного», — говорит эксперт.
Таким образом, удачным прошедший аукцион можно назвать с большой натяжкой: инвесторы готовы продолжать вкладываться только при повышении доходности. Это может говорить о том, что отток средств инвесторов из ОФЗ может продолжиться.
По статистике Центробанка, доля нерезидентов в объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле сократилась на 0,2 процентного пункта, до 28%. Это минимальное значение с марта 2017 года. Так, по данным на 1 апреля 2018 года, доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигала 34,5% от общего объема. Но после расширения санкций США иностранные инвесторы начали активно продавать российские гособлигации.
По подсчетам рейтингового агентства, резиденты США держат 8% российского госдолга объемом 719 млрд руб. Помимо американских инвесторов, от российских госбумаг, как считает АКРА, с высокой вероятностью может отказаться и норвежский суверенный фонд (GPFG). О возможном сокращении вложений в госдолг России фонд заявлял еще в сентябре 2017 года.
В целом пока не будет объявлено о новых санкциях, рубль скорее всего будет колебаться в районе 66−69 рублей за один доллар, говорит Анастасия Соснова.
По мнению Александра Шустова, до конца года ориентировочный курс доллара — 75 рублей за американскую валюту.