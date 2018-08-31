Обманчивое затишье: какие испытания ждут рубль

Источник: РИА "Новости"

На валютном рынке временное затишье: курс доллара замер у отметки в 68 рублей. Однако эксперты уверены, что в ближайшее время российскую валюту ждут новые испытания. Ослабление валют развивающихся стран, риски торговых войн, а также возможных выход инвесторов из российских бумаг на фоне новых санкций со стороны США — все это создает для рубля новые риски. Курс доллара в ближайшее время будет колебаться в районе 68−69 рублей, а до конца года перешагнет отметку в 70 рублей, считают эксперты.

На валютном рынке настало затишье. Согласно данным на сайте Центробанка, официальный курс доллара немного упал и составил на 31 августа 68,08 рублей за американскую валюту. Курс регулятора на 30 августа — 68,14 рублей. Курс евро, наоборот, вырос с 79,55 до 79,7 рублей.

Во время торговой сессии на московской биржи в четверг курс доллара торговался вблизи отметок 68 рублей, опускаясь ниже ее.

На российском валютном рынке — небольшое затишье, которое выглядит весьма хрупким, неуверенным и непродолжительным. эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

Другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также уверены, что в ближайшее время российской валюте предстоит целый ряд испытаний.

Рубль сохраняет слабость, несмотря на очевидные признаки поддержки со стороны высоких цен на нефть. Под давлением находятся в целом все валюты развивающихся стран из-за ожиданий повышения ставки ФРС США. аналитик ИК «Фридом Финанс». Анастасия Соснова

На фоне сохраняющихся рисков торговых войн среди участников рынка растут опасения перерастания текущих тенденций в полноценный кризис на развивающихся рынках, говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер».

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На рубль также сейчас оказывает влияние завершение налогового периода и растущая инфляция, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Несмотря на продолжающийся высокий «плодоовощной» сезон, третью неделю подряд недельная инфляция в России фиксируется на уровне 0,1%, говорит Рожанковский. В годовом выражении инфляция уже превысила 3%, а до конца года ещё четыре «инфляционно насыщенных месяца», отмечает эксперт. К концу сентября официальная годовая инфляция может вырасти до 3,4−3,6%, а по итогам года превысить 4%. Неофициальные инфляционные ожидания до конца текущего года среди импортеров и ритейлеров оцениваются минимум в 6,5%, добавляет Рожанковский.

Никакой ясности на рынок не внес и состоявшийся в среду, 29 августа, аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Аукцион Минфина эксперты ожидали с нетерпением. По убеждению аналитиков он отражает общий градус настроений институциональных инвесторов в отношении отечественной валюты и устойчивости российского денежного рынка.

Нынешний аукцион состоялся после двухнедельного перерыва. Так, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за того анонсированных новых санкции США в отношении России, которые привели к резкому росту волатильности на рынке.

Минфин предложил на аукционе 29 августа инвесторам 15 млрд рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года. При этом спрос был гораздо выше — 24,9 млрд рублей. В итоге Минфин разместил всего 13,2 млрд рублей, выручка от размещения — 12,986 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,25%.

По словам главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, в этот раз весь объем разместить не удалось, поскольку «участники аукциона просили высокую премию», то есть выше, чем готов был предложить Минфин.

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«Частично Минфину пришлось уступить игрокам и дать премию к рынку в районе 2−3 б.п., цена отсечения была 8,26%, дальше в министерстве отступать не захотели, и в результате объем размещения ОФЗ оказался ниже заявленного», — говорит эксперт.

Таким образом, удачным прошедший аукцион можно назвать с большой натяжкой: инвесторы готовы продолжать вкладываться только при повышении доходности. Это может говорить о том, что отток средств инвесторов из ОФЗ может продолжиться.

По статистике Центробанка, доля нерезидентов в объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле сократилась на 0,2 процентного пункта, до 28%. Это минимальное значение с марта 2017 года. Так, по данным на 1 апреля 2018 года, доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигала 34,5% от общего объема. Но после расширения санкций США иностранные инвесторы начали активно продавать российские гособлигации.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), если США решат ввести санкции против российского госдолга, то зарубежные инвесторы могут выйти из 8−10% госбумаг РФ. При этом в основном санкции окажут влияние на поведение американских инвесторов, считают в АКРА.

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По подсчетам рейтингового агентства, резиденты США держат 8% российского госдолга объемом 719 млрд руб. Помимо американских инвесторов, от российских госбумаг, как считает АКРА, с высокой вероятностью может отказаться и норвежский суверенный фонд (GPFG). О возможном сокращении вложений в госдолг России фонд заявлял еще в сентябре 2017 года.

В целом пока не будет объявлено о новых санкциях, рубль скорее всего будет колебаться в районе 66−69 рублей за один доллар, говорит Анастасия Соснова.