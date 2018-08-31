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19:32 (мск), источник: Известия

Россияне перестанут сдавать показания счетчиков

Минстрой предложил ввести обязательную установку общедомовых и индивидуальных счетчиков расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

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Источник: Известия
Новость
Россиян переведут на «умные» счетчики

Все вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года новостройки будут оснащены автоматическими системами учета энергетических ресурсов. Приборы будут посылать в расчетный центр актуальную информацию об объемах потребления ресурсов в режиме реального времени. Таким образом, потребители избавятся от обязанности сдавать показания счетчиков и контролировать сроки их поверки.

Минстрой уже разработал законопроект об интеллектуальном учете в водоснабжении, в котором будут определены принципы перехода на онлайн-учет. Переоснащение или замену приборов учета на «умные» счетчики потребленной воды можно будет произвести одновременно с поверкой уже действующих приборов.

Планируется, что нововведение сделает процесс начисления платы более прозрачным, сведет к минимуму потери ресурсов и позволит отследить нарушения со стороны недобросовестных пользователей.

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