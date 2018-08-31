Россияне перестанут сдавать показания счетчиков

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Все вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года новостройки будут оснащены автоматическими системами учета энергетических ресурсов. Приборы будут посылать в расчетный центр актуальную информацию об объемах потребления ресурсов в режиме реального времени. Таким образом, потребители избавятся от обязанности сдавать показания счетчиков и контролировать сроки их поверки.

Минстрой уже разработал законопроект об интеллектуальном учете в водоснабжении, в котором будут определены принципы перехода на онлайн-учет. Переоснащение или замену приборов учета на «умные» счетчики потребленной воды можно будет произвести одновременно с поверкой уже действующих приборов.