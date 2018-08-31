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11:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане тратят за границей и копят наличные

Мониторинг расходов населения.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Июльская сводка Росстата об использовании денежных доходов населения фиксирует возвращение домохозяйств к традиционной для текущего года структуре трат после всплеска интереса граждан к формальным сбережениям в июне. На текущее потребление товаров и услуг в июле было потрачено 78,5% доходов при среднем показателе за семь месяцев года в 77,1%.

Хотя в июле увеличивать траты внутри РФ гражданам помогал чемпионат мира по футболу, все более заметное место в их текущих расходах занимают расчеты банковскими картами за рубежом — это 3,3% в июле 2018 года (3% год назад и в мае 2018 года). По оценкам Игоря Полякова из ЦМАКП, с начала года при помощи банковских карт граждане потратили за границей $15,9 млрд, что фактически на $3 млрд больше, чем год назад. Кроме того, сумма этих трат за семь месяцев текущего года на 30 млрд руб. превышает прирост рублей в банковских вкладах граждан за тот же период и на 25% в рублях превысила соответствующий показатель 2017 года.

На прирост депозитов и покупку ценных бумаг физлица направили лишь 0,6% своих доходов в июле, а наличные рубли на руках за тот же период были пополнены на 2,1% денежных поступлений — что, вероятнее всего, свидетельствует о росте отложенного спроса, который может реализоваться к концу года.

Еще 4,1% июльских доходов было потрачено на покупку наличной валюты в обменных пунктах — в рублях (195 млрд руб.) это максимальная сумма с начала года, сопоставимая с покупками валюты в декабре 2017 года (на 197 млрд руб.), что объясняется как усилившимися ожиданиями девальвации рубля, так и традиционным ростом спроса на нее в период отпусков.

На этом фоне траты домохозяйств на все виды сбережений (в методологии Росстата — это изменение вкладов, счетов индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам, а также покупка ценных бумаг и недвижимости) в июле составили 2,3% против 3,3% год назад и 7,8% в мае 2018 года. Такая нисходящая динамика объясняется как уменьшением доходности сбережений, так и уверенно растущей задолженностью граждан перед банками. Впрочем, общее превышение доходов домохозяйств над расходами в январе—июле 2018 года составило 457 млрд руб., что на 87 млрд руб. больше, чем год назад.

Алексей Шаповалов

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