Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туберкулез, удушье и инсульт: больная Ротару на химиотерапии
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
8 полицейских из одного отдела стали родителями с разницей в несколько месяцев (фото)
«Жить стало очень плохо»: истории россиян, которые взяли ипотеку
5 видов кожаных курток — выбери свой
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Поклонская прокомментировала заявление Путина
Как россияне отреагировали на обращение Путина
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото
37-летний сын Газманова стал ведущим нового шоу на «Первом»
Перед смертью Кобзон назвал преемника - СМИ
Не вышел из комы: СМИ о последних днях Кобзона
5 видов кожаных курток — выбери свой
Степаненко потребовала от Петросяна книги по оккультизму
"Хорошая поза для секса": Глюкоза удивила фанатов фото - мнение
Бизнесмен из РФ предложил модели 21 млн за ночь
«Жить стало очень плохо»: истории россиян, которые взяли ипотеку
Что будет со ставками по ипотеке: мнение экспертов
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Нацпроект за полтора триллиона подорожал в четыре раза

Стоимость национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина, выросла с 1,55 триллиона в четыре раза — до 6,4 триллиона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на последнюю редакцию проекта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что цена значительно увеличилась после включения в проект пункта под названием «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ). Новое направление предполагает обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности.

Так, внедрение НДТ оценивается в 4,827 триллиона рублей, причем финансироваться оно будет в основном из внебюджетных источников, на долю федерального бюджета придется лишь 27,4 миллиарда рублей.

Ранее компании, у которых помощник президента Андрей Белоусов предлагал изымать сверхдоходы на исполнение майского указа главы государства, согласились добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах.

Среди приоритетных инвестнаправлений Белоусов назвал инфраструктуру, экологию, цифровизацию, создание, внедрение и распространение «критических технологий, которые находятся на переднем рубеже мирового развития».

 Раскрыто, что Ельцин расказал о Путине США
Эвелина Бледанс избила женщину на глазах у Малахова
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Россия призвала США не вступаться за подопечных в Азовском море
Опубликована расшифровка разговоров Ельцина с Клинтоном
В Турции в разгар туристического сезона выпал снег
Черные тигрицы. Как воевали одни из самых грозных женщин
«ИЕШ DДУ». Почему Россия — «страна перевернутых букв»
Спорт
«Спартак», «Краснодар» и «Зенит» узнают соперников в Лиге Европы Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в Монако
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Московский автосалон – главные новинки для России Мы выбрали 5 самых важных для нас автомобилей
Кино
Петросян почтил память Кобзона шуткой из «Кривого зеркала» Юморист скорбит о певце, который скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
В Британии выбрали самые уродливые здания
Россияне стали скупать жилье на Мальте и Кипре ради гражданства
Как выглядит «Дом обратной судьбы» в Японии (фото)
Леди
5 видов кожаных курток — выбери свой Мы научим тебя разбираться в моделях кожаных курток, чтобы ты безошибочно смогла выбрать свой фасон с первого взгляда.
Дети
Внучка Иосифа Кобзона скорбит по деду Мишель Раппопорт рассказала, каким человеком был знаменитый певец
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь