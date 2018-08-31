Нацпроект за полтора триллиона подорожал в четыре раза

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что цена значительно увеличилась после включения в проект пункта под названием «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ). Новое направление предполагает обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности.

Так, внедрение НДТ оценивается в 4,827 триллиона рублей, причем финансироваться оно будет в основном из внебюджетных источников, на долю федерального бюджета придется лишь 27,4 миллиарда рублей.

Ранее компании, у которых помощник президента Андрей Белоусов предлагал изымать сверхдоходы на исполнение майского указа главы государства, согласились добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах.