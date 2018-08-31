Роскачество предложило изменить пивной ГОСТ

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«Предложения будут рассмотрены правительством и с высокой долей вероятности поддержаны», — сказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Минпромторг проведет встречу с представителями пивоваров, на которой планирует обсудить с ними, как те будут «исправлять ошибки, выявленные в ходе исследования Роскачества», сообщил господин Евтухов.

Предложения Роскачества по внесению изменений в ГОСТ поступили в Минфин. Там отметили, что этот вопрос относится к ведению Минэкономики. В Минэкономики предложение Роскачества не поступало, сообщили в министерстве.

Напомним, в правительстве давно хотят ввести маркировку для пива и пивных напитков в рамках борьбы с нелегальной продукцией. О поддержке введения специальных марок для пива и пивных напитков в июне 2017 года говорил курировавший тогда алкогольную отрасль вице-премьер Александр Хлопонин. Пивовары считают, что марки сделают более затратным выпуск продукции.