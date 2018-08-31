Профсоюзы ответили на предложение об уголовной ответственности за увольнение возрастных сотрудников

«Ещё один важный аспект, который затронули, и я в том числе, и коллеги, которые выступали, — это то, что надо очень аккуратно отнестись к предложению по уголовной ответственности работодателей при приеме или увольнении с работы лиц предпенсионного возраста. Эта мера может прямо в противоположную сторону сработать и крайне негативно отразиться на всех трудовых отношениях, потому что есть простые способы обхода подобной меры, но мы тогда просто поставим шлагбаум для реального предоставления работы лицам этой категории», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил, что считает необходимым ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста.

Президент также предложил на время переходного периода считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.