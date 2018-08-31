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13:17 (мск), источник: RNS

Профсоюзы ответили на предложение об уголовной ответственности за увольнение возрастных сотрудников

Введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста может негативно повлиять на трудовые отношения, заявил журналистам председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

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«Ещё один важный аспект, который затронули, и я в том числе, и коллеги, которые выступали, — это то, что надо очень аккуратно отнестись к предложению по уголовной ответственности работодателей при приеме или увольнении с работы лиц предпенсионного возраста. Эта мера может прямо в противоположную сторону сработать и крайне негативно отразиться на всех трудовых отношениях, потому что есть простые способы обхода подобной меры, но мы тогда просто поставим шлагбаум для реального предоставления работы лицам этой категории», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил, что считает необходимым ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста.

Президент также предложил на время переходного периода считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Президент в ходе обращения предложил смягчить предложенный законопроект, в том числе, повысить возраст выхода для женщин не на 8, а на 5 лет — до 60 лет.

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