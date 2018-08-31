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19:07 (мск), источник: РИА Новости

Голикова ответила на вопросы о пенсионных изменениях

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пенсионные изменения позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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Источник: РИА Новости

«К 2024 году средний размер пенсии составит чуть больше двадцати тысяч рублей. Что будет дальше? Президент попросил, поручил в своем выступлении, чтобы этот механизм был отработан и заложен в пенсионный закон, чтобы каждый год не дергать и не обсуждать тему, как же будет индексироваться пенсия. За границей 2024 года пенсия также будет расти выше инфляции», — уточнила политик.

Она добавила, что «мы каждый раз, каждый год и дальше, на долгосрочную перспективу, будем увеличивать пенсии выше инфляции».

По словам вице-премьера, к 2030−2031 годам Пенсионный фонд перестанет зависеть от федерального бюджета.

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Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

Штрафы за дискриминацию

Вице-премьер также рассказала, что правительство работает над усилением ответственности за трудовую дискриминацию. В том числе это будет касаться и дискриминации работодателями людей предпенсионного возраста.

Ранее Владимир Путин поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Он также считает необходимым ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

«Что касается административной ответственности, то у нас, в принципе, есть уже в административно-процессуальном кодексе соответствующая ответственность, речь идет о том, чтобы ее несколько усилить с точки зрения размеров штрафов. Вот над чем мы сейчас работаем», — сказала Голикова на пресс-конференции.

Уголовная ответственность может быть связана со статьей 145 УК о необоснованном отказе в приеме на работу. Сейчас эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.

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Досрочный выход на пенсию

Около 127 тысяч женщин, которые имеют трех или четырех детей, ежегодно будут получать право на досрочный выход на пенсию в 2019—2024 годах, заявила вице-премьер.

«Потом за границами 2024 года эта численность возрастает, и она составит 2,5 миллиона человек, и, соответственно, у нас и расходы возрастают по этим мерам», — уточнила она.

Что касается женщин, которые имеют пять и более детей, эта норма была в базовом законе, и она не менялась. Право на досрочный выход на пенсию имеют и женщины с родными детьми, и усыновители. При этом норма не распространяется на опекунов, уточнила Голикова.

«В этом периоде, когда мы говорим о шести годах, это составляет 29,5 миллиарда рублей, а за границами уже 2024 года до 2035 года включительно эти цифры уже оцениваются в 815 миллиардов рублей», — рассказала политик.
Кроме того, около миллиона сельских жителей получат 25%-ную прибавку к пенсиям.

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