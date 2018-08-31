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17:33 (мск), источник: Интерфакс

Правительство согласовало расходы на инициативы Путина по смягчению пенсионной реформы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Правительство на совещании в пятницу у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева согласовало расходы по инициативам президента в связи со смягчением пенсионной реформы, все это финансово обеспечено законом о бюджете, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"

«Я приехала к вам с совещания у председателя правительства как раз, где мы обсуждали финансовое обеспечение тех решений, которые приняты президентом. И мы фактически, за исключением каких-то небольших цифр, которые связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития, все согласовали», — сказала Голикова на пресс-конференции в пятницу.

«И все, что сегодня мы имеем, как инициативы президента, все это обеспечено законом о федеральном бюджете, законом о бюджете Пенсионного фонда, законом о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования», — уточнила она.

«На сегодняшний день все инициативы президента с точки зрения финансов практически урегулированы», — добавила Голикова.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу, уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, а также сохранить для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

Позже первый вице-премьер, министр финансов Антон Силанов заявил, что на реализацию предложений президента потребуется 500 млрд рублей в течение шести лет.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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