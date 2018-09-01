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07:50 (мск), источник: Газета.Ру

Выходка Трампа: мировая экономика в шаге от катастрофы

Чем мировой экономике грозит выход США из ВТО.

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Источник: Reuters

Дональд Трамп угрожает вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО). Он считает, что это членство навязывает его стране невыгодные торговые сделки. Этот шаг может нанести разрушительный удар и по ВТО, и по мировой экономике, считают эксперты. Трамп, выдвигая ультиматумы, хочет перестроить глобальную торговлю в интересах США, но вряд ли остальные страны согласятся с этим.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации, если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне. «Если они не будут развиваться, то я выйду из ВТО», — цитирует его агентство Bloomberg.

Помимо этого, президент добавил, что в ВТО с США плохо обращаются в течение многих лет. Но по данным, которые приводит Саймон Лестер, торговый аналитик вашингтонского Института Като, никакого предвзятого отношения к Штатам нет.

Из 54 дел, возбужденных США за время существования ВТО, Вашингтон добился положительного для себя решения хотя бы по одному пункту иска в 91% случаев. Против Штатов было возбуждено 80 дел, и оппоненты Америки получили положительное решение в 86% разобранных экспертами ВТО исках.

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Впрочем, Трампа это не остановит. Ранее ему говорили, что пошлины на сталь и алюминий приведут к росту цен на металлы в США, но он все равно пошел на этот шаг, и сейчас уверен, что это было отличное решение.

В случае с ВТО президент уверяет, что выигрывать Америка начала только в прошлом году, когда он начал выдвигать ультиматумы торговым партнерам. «В прошлом году мы начали выигрывать… Знаешь почему? Потому что они знают, что если мы этого не сделаем, я уйду», — заявил он корреспонденту агентства.

Тактика выкручивания рук уже работает, считает Трамп. Мексика недавно согласилась подготовить новое соглашение с США, а Канада получила угрозу новых ограничений, если не пойдет на уступки. Де-факто соглашение о зоне свободной торговли в Северной Америке (North American Free Trade Agreement, NAFTA) уже развалилось. Но Трамп доволен.

«Наша новая торговая сделка с Мексикой сосредоточена на фермерах, росте нашей экономики, уничтожении торговых барьеров, [создании] рабочих мест и на том, чтобы компании вкладывали средства обратно в нашу страну. Это будет большой успех!» — написал он в своем тивттере.

Не идут на невыгодные для себя сделки Китай, ЕС, Россия. Они подали иски в ВТО против США и есть высокая степень вероятности, что они их выиграют. Выход из ВТО избавит Вашингтон от необходимости выполнять регламент организации.

Во Всемирной торговой организации, которая работает с 1995 года, состоит 162 страны. Россия вела переговоры о вступлении 18 лет и завершила их в декабре 2011 года, в 2012 году она завершила процедуру и стала полноправным членом организации.

Стоит подчеркнуть, что пока никто из ВТО не выходил, и демарш Трампа может стать прецедентом.
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«Своими действиями Трамп сейчас явно вновь хочет устроить встряску для всех остальных крупных членов ВТО, чтобы те либо сгладили уровень своих исков в ВТО к США, либо вообще отказались от идеи вести разборки с таким крупным игроком», — полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

США являются крупнейшей экономикой мира и, с учетом их большого торгового дефицита, они находятся в наиболее сильной позиции. При выходе из ВТО они, наверняка, смогут заключить более выгодные для себя торговые соглашения с партнерами, полагает Дмитрий Дорофеев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Но Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари», считает, что выход из ВТО будет, прежде всего, негативно для экономики США. «Игра без правил, прежде всего, невыгодна крупным игрокам», — говорит он.

Если Штаты уйдут из организации, то ее существование окажется под вопросом. Многие страны захотят последовать этому примеру, чтобы в свободном плавании попытаться торговать с другими на более выгодных условиях. Лучший вариант — это сохранение ВТО, но с измененным набором правил.

При выходе США из ВТО, безусловно, будет поднят вопрос об изменении правил организации, в противном случае большинство стран уже из-за жизненной необходимости может пойти по протекционистскому пути США, что также замедлит темпы роста экономик этих стран.
Дмитрий Дорофеев
портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Помимо угрозы покинуть ВТО, Дональд Трамп заявил также, что его не устраивает предложение ЕС обнулить взаимные пошлины на авто и пообещал в скором времени ввести пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд.

Это бесконечное раскачивание лодки приводит к негативным последствиям для стран с развивающимися рынками. Инвесторы выводят средства из их акций и облигаций и переводят их в долларовые активы.

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София Кирсанова, старший аналитик УК «Райффайзен Капитал», отмечает, что опасения усиления торговых войн снова вернулись на повестку дня и вызвали снижение аппетита глобальных инвесторов к риску. Подтверждают это и данные EPFR, которые отражают продолжение оттоков из развивающихся рынков, в том числе из России.

Это вызывает обвал региональных валют, таких как рубль, турецкая лира, аргентинский песо. Последний обесценился уже в полтора раза к доллару с начала года, а местный ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 60% годовых.

«Долларовый пылесос» работает так активно, что российский рубль, несмотря на дорогую нефть (баррель марки Brent стоит больше $77) и положительный платежный баланс, остается на двухлетних минимумах. Против рубля играют также и постоянно появляющиеся все новые американские санкции в отношении РФ.

Экономисты предупреждают, что политика США приведет, как минимум к замедлению мировой экономики, как максимум — к глобальному кризису.

«Администрация президента США активно использует теорию игр в своих интересах, вследствие чего можно ожидать усиления торговых войн страны со всем миром с целью улучшения торговых соглашений. Обратной стороной такой протекционистской политики США является замедление темпов роста мировой торговли и перераспределение выгод от нее к американцам в краткосрочной перспективе, хотя на более длительном горизонте в проигрыше окажутся все стороны», — говорит Дмитрий Дорофеев.

Из-за торговых войн, которые развязала Америка, вероятность мирового кризиса уже существует, говорит Илья Жарский. В первую очередь она будет заключаться в общем замедлении мирового ВВП по причине перестроения торговых потоков, полагает он.

Главный управляющий Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс назвал на днях ситуацию, в которую может угодить мировая экономика из-за торговых войн и волны протекционизма, «идеальным штормом». Выход из этого кризиса будет сложным и тяжелым.

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