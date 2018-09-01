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23:23 (мск), источник: BFM.ru

Готовьтесь затянуть пояса: цены на продукты стартовали вверх

Об этом Business FM рассказали рестораторы и аграрии. В среднем чеке это пока не так заметно — за счет сезонного удешевления. Но факторы, сопутствующие появлению продуктов питания — от поля или фермы до нашего стола, сложились в «идеальный шторм».

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Источник: AP 2018

Сейчас сезонное удешевление, поэтому рост цен в магазинах на среднем чеке не очень заметен. Но он уже начался. Об этом знают рестораторы. Стоимость продуктов растет поступательно — примерно на 5−6%. В первую очередь на импортные товары в связи с падением рубля, рассказывает владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов:

В первую очередь подняли цены уже сразу некие поставщики того, что возится издалека, то есть пивные компании подняли цены мгновенно, виноторговые компании подняли цены тут же. На продукции основных поставщиков не отразилось, потому что у них какие-то склады, какие-то базы и товар пришел по старой цене, но уже намечается рост. И, сожалению, рестораны начинают покупать уже дороже, многие пересматривают свое меню, потому что надо поднимать цены. К сожалению, да, уже тенденция пошла.
Сергей Миронов
владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба»

Россия успела привыкнуть к низкой инфляции. Цены росли в конце 2014-го и особенно в 2015-м. Но потом стало спокойно. На прилавках появилось много российской продукции. Но импортозамещение, как бы мы им ни гордились, так до конца и не победило. И в 2017 году впервые с начала кризиса импорт продовольствия увеличился — в деньгах на 15%. Рубль был крепким, а по качеству иностранные товары нередко выигрывают.

Да и в корзине потребителя есть продукты, которые Россия или не производит, или производит в недостаточном количестве. Например, фрукты и орехи. Еще одно наблюдение. У ритейлеров сокращаются продажи по промоакциям. Это тоже можно назвать повышением.

Начиная с августа этого года мы видим, что активность рекламных предложений стала сокращаться. После трех лет почти непрерывного роста этого явления сейчас мы получили перелом этого тренда, и если ситуация продолжится, то, вполне возможно, к концу этого года мы выйдем на существенно меньший объем продаж продуктов питания по промоакциям.
Иван Федяков
гендиректор информационно-аналитического агентства INFOline

Другие факторы: дорожает мясо и, соответственно, мясопродукты. Это и африканская чума, и рост цен на корма, и засуха, и спрос на мясо из-за хорошего лета. Сезон шашлыков, недавно объяснили в Минсельхозе. Погода повлияла и на зерновые цены.

По зерновым в этом году в связи с такими погодными условиями — засухой, дождями — цены сами по себе поднялись на пшеницу третьего, четвертого, пятого классов.
Иван Горбачев
председатель Комитета агропромышленного комплекса Курской области

Свою роль сыграли и еще сыграют цены на бензин, которые снова начали расти. Мелкие аграрии рассказывают, что сами они цены не поднимают на свою продукцию. Но тоже ходят в магазины.

Фермеров это не касается никаким боком. Что там сети творят или крупные компании, вот неясно. Нас как не пускали в сети, так и не пускают. Но мы понимаем: бензин вырос в цене, газ сейчас будет расти, какие-то вещи тоже растут, но на фермерах это не отразилось — они не поднимают цену.
Сергей Балаев
фермер из Коломны

Сезон удешевления короткий, и скоро он закончится. А потом бизнес начнет готовиться к повышению НДС. На продукты питания, правда, действует льготная ставка. Но они сами собой не появляются. Для них нужна электроэнергия, транспорт и так далее. Поэтому по цепочке рост налога отразится и на стоимости еды. Плюс слабый рубль, дорогой бензин и другие факторы. Прогнозировать инфляцию, как и курс доллара, дело неблагодарное. Но такое сочетание можно назвать «идеальным штормом».

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