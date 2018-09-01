В России пересмотрят цены на авиабилеты

Источник: Reuters

Глава ФАС сообщил, что служба завершила проверку зарубежных систем бронирования и продажи билетов, в том числе Sabre и Amadeus. «В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере», — отметил Артемьев. «Мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения некоторые в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом», — добавил он.

Как пояснил руководитель ведомства, нынешние цены «слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоблачные и экономически необоснованные».