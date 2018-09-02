Почему в России хотят изменить пивной ГОСТ?

Источник: Reuters

Глава Роскачества Максим Протасов обратился к первому вице-премьеру Антону Силуанову с просьбой обратить внимание на действующий ГОСТ, который касается производства пива. Об этом сообщает РИА Новости.

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Специалисты Роскачества заявляют, что нынешний стандарт чётко разделяет понятия «пиво» и «пивной напиток». При этом методы, позволяющие точно идентифицировать продукт, в законодательстве не закреплены. Этим пользуются производители, поставляющие на рынок некачественную продукцию. По данным исследования, проведённого Роскачеством перед чемпионатом мира по футболу, из 40 наиболее популярных в стране марок пива пять не соответствуют ГОСТу.

Что говорится в действующем ГОСТе?

По действующему стандарту пивом может называться напиток, в котором содержится не менее 80% пивоваренного солода. Т.е. доля заменяющего солод зерна или продуктов его переработки не должна превышать 20%. Также отдельно сказано, что масса сахаросодержащих продуктов должна быть не более 2% массы заменяемого пивоваренного солода.

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Продукт, который не соответствует этим требованиям, должен маркироваться как «пивной напиток».

Что хотят изменить в ГОСТе?

Роскачество предлагает добавить в пивной ГОСТ пункт, в котором будет описан метод, позволяющий определить в напитке объём несоложенного сырья.

Специалисты организации предлагают внедрить свою методику, которую они использовали при проведении анализа качества пива. Она была разработана филиалом ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН. Эта технология идентификации пива предполагает замер массовой концентрации азота, соединения которого содержатся в солоде. Как отмечает «Российская газета», этот метод используется профильными лабораториями и уже доказал свою эффективность.

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По мнению специалистов Роскачества, изменение ГОСТа решит две задачи. «Корректирование законодательства позволит избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а также представить потребителю прозрачный рынок с четким пониманием, что именно является пивным напитком, а что — пивом», — приводит «Российская газета» слова замруководителя Роскачества Марии Сапунцовой.

Как власти отреагировали на эту инициативу?