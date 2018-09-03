Производители предупредили о росте цен на хлеб в России

Источник: Известия

Как рассказали в ассоциации «Руспродсоюз», зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году. Так, пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за 1 кг, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее — за 9 рублей.

«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18−18,5 рублей за 1 кг», — сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.