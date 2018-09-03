Производители предупредили о росте цен на хлеб в России
К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% — такие прогнозы представили «Известиям» участники рынка: зерновые компании и производители продукции.
К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% — такие прогнозы представили «Известиям» участники рынка: зерновые компании и производители продукции.
Как рассказали в ассоциации «Руспродсоюз», зерно уже дорожает
«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18−18,5 рублей за 1 кг», — сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В