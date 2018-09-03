Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый глава ДНР высказался о позиции по России
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Семья в сборе: Кристина Орбакайте показала всех своих детей
Строительство жилья в России начали поручать бомжам
Кристина Асмус без макияжа очаровала поклонников
Полгода на войне без охраныХолодный душ, простая еда, землетрясение в единственный выходной. На что похожа жизнь «врача без границ»
Обнищавшему в ВСУ актеру Пашинину нашли работу в России
Подсчитано наследство Кобзона
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
Петросян почтил память Кобзона шуткой из «Кривого зеркала»
Первый канал уволил ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника
Рудковская в центре скандала из-за смерти Кобзона
В Раде призвали Киев признаться в убийстве Захарченко
Умерла актриса из сериала «Санта-Барбара»
СМИ опубликовали расшифровку разговора главы ВСУ о Захарченко
Министр ДНР пришёл на похороны Захарченко в бинтах
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16В Италии обрушился автомобильный мост
03:09 (мск), источник: Известия

Производители предупредили о росте цен на хлеб в России

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% — такие прогнозы представили «Известиям» участники рынка: зерновые компании и производители продукции.

Наверх
Источник: Известия

Как рассказали в ассоциации «Руспродсоюз», зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году. Так, пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за 1 кг, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее — за 9 рублей.

«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18−18,5 рублей за 1 кг», — сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо.

«Специальный репортаж»: Хлеб ли мы едим
Во время загрузки произошла ошибка.
17 августа© Ньюстюб
 Мертворожденный проект: «Зимняя вишня» была обречена на гибель в огне
Уже без грифа «секретно»: о чем говорили Ельцин и Клинтон
В Москве похоронили Иосифа Кобзона
Ростехнадзор проконтролирует радиоактивные загрязнения
В Египте обнаружили остатки деревни дофараоновой эпохи
Пауэр: Маккейн передал Путину «послание» на своих похоронах
Эксперты заявили о провале протеста против пенсионных изменений
Песков рассказал о «жестких» переговорах Путина и Порошенко
Спорт
Первый ноль «Зенита» В воскресенье завершился шестой тур чемпионата России. "Спартак" не пропустил и добился ничьей в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Астрономы нашли нечто необычное Сделать находку помогли уникальные условия на Земле.
Авто
Новая «Нива» и красивые «китайцы»: самое интересное в Москве Какие автомобили нас больше всего удивили на автосалоне в Москве? Что там хорошего и плохого?
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Леди Гага затмила всех на красной дорожке в Италии Знаменитости показали роскошные наряды (фото)
Дети
Бенедикт Камбербэтч станет отцом в третий раз Слухи о беременности жены актера Софи Хантер подтвердились
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь