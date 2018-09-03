Господдержке добавят скорости

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Высокоскоростная магистраль Москва—Владимир, которую должны начать строить уже в этом году, может остаться без продолжения, если на участок до Казани не выделит средства бюджет. Как следует из расчетов ОАО РЖД, без гранта в 700 млрд руб. чистая приведенная стоимость (NPV) магистрали глубоко отрицательна — минус 642 млрд руб. Пока решения о выделении средств нет, но, как отмечают эксперты, другие способы господдержки обойдутся дороже.

Без капитального гранта государства в 700 млрд руб. NPV ВСМ Москва—Казань составит минус 641,9 млрд руб., при простом периоде окупаемости в 22,5 года дисконтированный период (DPBP) не просчитывается, следует из материалов ОАО РЖД, с которыми ознакомился «Ъ». Грант — это средства, которые государство выделяет концессионеру на этапе строительства на покрытие части капзатрат. При его выдаче NPV выходит в плюс — 145,6 млрд руб., DPBP составляет 35,7 года.

ВСМ Москва—Казань длиной 770 км планируется строить по механизму концессии. Концедентом станет Росжелдор, концессионером — специальная проектная компания, в которую войдут «Скоростные магистрали» (принадлежат ОАО РЖД), иностранный стратег (китайские или немецкие компании) и другие участники. Дорога может стать частью ВСМ Москва—Пекин (стоимость — 7 трлн руб.). Плановый пассажиропоток — 15,8 млн человек в 2025 году и 18,6 млн — в 2035-м. О капитальном гранте речь шла с самого начала, его сумма почти не менялась, но оценка проекта росла.

Если в 2013 году речь шла о 634 млрд руб. гранта при цене проекта в 921 млрд руб. (70%), то сейчас он не покрывает и половины стоимости в 1,69 трлн руб. (см. «Ъ» от 25 мая).

Сегодня в инвестпрограмме ОАО РЖД до 2025 года фигурирует лишь участок Москва—Владимир. На него должно быть выделено 201,3 млрд руб., не считая закупки 15 пар высокоскоростных поездов на 38,8 млрд руб.

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Общая стоимость строительства — 419,1 млрд руб., потребность в финансировании — 486,7 млрд руб. Помимо средств ОАО РЖД предполагаются вложения международных стратегов (52 млрд руб.) и прочих (72,9 млрд руб.) инвесторов, а также размещение инфраструктурных облигаций на 100 млрд руб. и кредиты на 61,8 млрд руб. NPV этой части проекта, говорится в материалах ОАО РЖД, — 31,9 млрд руб., внутренняя норма доходности (IRR) — 9%, а дисконтируемый период окупаемости — 39 лет. Участок Москва—Владимир внесен в проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, предложенный Минэкономики. После принятия плана, говорил в июле первый замглавы ОАО РЖД Александр Мишарин, начнется строительство.

В Минфине вопросы «Ъ» адресовали Минтрансу — главному распорядителю бюджетных средств, там и в Минэкономики не дали комментариев. Источник «Ъ» в ведомствах осведомлен, что в Минтрансе выделение гранта поддерживают.

В ОАО РЖД говорят: «по экспертной оценке» без господдержки реализация проекта невозможна, что подтверждается и мировым опытом.

Варианты финмодели ВСМ предлагают различные меры поддержки: капитальный грант на этапе строительства либо субсидии на этапе эксплуатации, пояснили в компании. Эти параметры заложены в проект заявки частной концессионной инициативы на ВСМ Москва—Казань, которую рассматривают ведомства. В ОАО РЖД заверили, что по расчетам, подтвержденным международными экспертами, у ВСМ будет высокий пассажирский спрос благодаря 15 транспортно-пересадочным узлам, в том числе в аэропорту Нижнего Новгорода, и развитию сети скоростных маршрутов, тяготеющих к линии.

Государство, подчеркивают в монополии, является одним из главных бенефициаров проекта, поскольку за первые 12 лет эксплуатации ВСМ прирост ВВП составит 13,4 трлн руб., доходы бюджетов всех уровней — 2,63 трлн руб.

Партнер «Инфралекс» Максим Черниговский поясняет, что вместо капитального гранта можно было бы выплачивать плату концедента на эксплуатационной стадии, но это заведомо большая сумма: грант предоставляется единоразово, а плата концедента на эксплуатационной стадии будет увеличиваться на стоимость капитала, проценты по кредиту и субординированному финансированию участников или акционеров.