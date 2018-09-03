«Секвойя» не устояла
Старейший коллектор сворачивает бизнес.
Старейший коллектор сворачивает бизнес.
Одно из некогда крупнейших коллекторских агентств «Секвойя кредит консолидейшн» исключено из профильной саморегулируемой организации (СРО). Банки, ранее работавшие с агентством, прекратили сотрудничество, и, по данным «Ъ», несколько недель назад «Секвойя» свернула деятельность. Эксперты считают, что в связи с финансовыми сложностями бенефициара компании Евгения Бернштама, возникшими в его МФО «Домашние деньги», рассчитывать на восстановление работы «Секвойи» вряд ли стоит. Впрочем, для граждан, с которых агентство собирало долги, ничего не изменится, их передадут другим коллекторам, и сбор долгов возобновится.
О том, что агентство «Секвойя» исключено из СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) за неуплату членских взносов, рассказали «Ъ» участники рынка. Подтвердили факт исключения и в самой СРО, отказавшись от дальнейших комментариев.
В конце июня агентство вошло в ряды членов СРО в связи с частичным внесением денег, однако в августе его исключили за неуплату взноса в полном объеме. Представитель «Секвойи» сообщил «Ъ», что информацию об исключении из НАПКА они не получали, на звонки СРО не отвечает, другие вопросы компания не комментирует.
По словам собеседников «Ъ», неуплата в полном объеме взносов в СРО связана с тем, что агентство фактически свернуло свою деятельность. «Сейчас у “Секвойи” не работает ни один
В нескольких банках подтвердили факт недавнего сотрудничества, но уточнили, что на данный момент оно прекращено. «В связи с тем что “Секвойя кредит консолидейшн” прекратила деятельность,
«В этом бизнесе приостановление деятельности — очень чувствительный вопрос, каждая неделя простоя обходится его клиентам в десятки миллионов потерь, соответственно, и агентство не получает комиссионные, — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Поэтому все вопросы, связанные с изменениями в режиме работы, коллекторы стараются решать максимально быстро и обязательно заранее информируют об этом своих клиентов и партнеров». По его словам, в последний год работы «Секвойя» испытывала трудности во взаимоотношениях с партнерами, поскольку показывала не лучшую эффективность взыскания.
«Вероятно, держаться на плаву агентству помогал бенефициар Евгений Бернштам за счет своего микрофинансового бизнеса, — полагает господин Жарский.— Однако после краха МФК “Домашние деньги” (см. “Ъ” от 31 августа) восстановление бизнеса “Секвойи” весьма сомнительно».
Те же, что были в собственности у агентства, будут проданы
Светлана Самусева