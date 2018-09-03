«Секвойя» не устояла

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Одно из некогда крупнейших коллекторских агентств «Секвойя кредит консолидейшн» исключено из профильной саморегулируемой организации (СРО). Банки, ранее работавшие с агентством, прекратили сотрудничество, и, по данным «Ъ», несколько недель назад «Секвойя» свернула деятельность. Эксперты считают, что в связи с финансовыми сложностями бенефициара компании Евгения Бернштама, возникшими в его МФО «Домашние деньги», рассчитывать на восстановление работы «Секвойи» вряд ли стоит. Впрочем, для граждан, с которых агентство собирало долги, ничего не изменится, их передадут другим коллекторам, и сбор долгов возобновится.

О том, что агентство «Секвойя» исключено из СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) за неуплату членских взносов, рассказали «Ъ» участники рынка. Подтвердили факт исключения и в самой СРО, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как следует из протоколов заседания совета СРО, в начале июня было принято решение об исключении «Секвойи» из ассоциации при неуплате членского взноса до середины месяца.

В конце июня агентство вошло в ряды членов СРО в связи с частичным внесением денег, однако в августе его исключили за неуплату взноса в полном объеме. Представитель «Секвойи» сообщил «Ъ», что информацию об исключении из НАПКА они не получали, на звонки СРО не отвечает, другие вопросы компания не комментирует.

По словам собеседников «Ъ», неуплата в полном объеме взносов в СРО связана с тем, что агентство фактически свернуло свою деятельность. «Сейчас у “Секвойи” не работает ни один колл-центр, сотрудники два месяца не получали зарплату, банки расторгают договоры», — говорит один из собеседников «Ъ» на коллекторском рынке. «Ъ» не удалось дозвониться ни по одному из четырех телефонов, указанных на сайте агентства, его электронная почта также не работает. При этом никакой информации о временном приостановлении деятельности или технических неполадках на сайте «Секвойи» нет.

В большинстве банков, указанных на сайте компании в разделе «Наши клиенты», «Ъ» сообщили, что давно не работают с агентством.

В нескольких банках подтвердили факт недавнего сотрудничества, но уточнили, что на данный момент оно прекращено. «В связи с тем что “Секвойя кредит консолидейшн” прекратила деятельность, Почта-банк не сотрудничает с ней и запустил процедуру расторжения договора», — пояснил директор по управлению рисками Почта-банка Святослав Емельянов. По словам топ-менеджера одного из крупных банков, в «Секвойе» клиентов пытаются уверить, что агентство лишь переезжает по новому адресу: «Почти месяц назад, когда мы поняли, что коллекторы перестали звонить нашим должникам, нам удалось связаться с представителем агентства, который заверил, что оно переезжает, но назвать дату возобновления работы не смог».

Эксперты уверены, что ожидать возвращения «Секвойи» на коллекторский рынок вряд ли стоит.

«В этом бизнесе приостановление деятельности — очень чувствительный вопрос, каждая неделя простоя обходится его клиентам в десятки миллионов потерь, соответственно, и агентство не получает комиссионные, — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Поэтому все вопросы, связанные с изменениями в режиме работы, коллекторы стараются решать максимально быстро и обязательно заранее информируют об этом своих клиентов и партнеров». По его словам, в последний год работы «Секвойя» испытывала трудности во взаимоотношениях с партнерами, поскольку показывала не лучшую эффективность взыскания.

По данным «СПАРК-Интерфакса», по состоянию на 31 декабря 2017 года компания показала убыток более 130 млн руб.

«Вероятно, держаться на плаву агентству помогал бенефициар Евгений Бернштам за счет своего микрофинансового бизнеса, — полагает господин Жарский.— Однако после краха МФК “Домашние деньги” (см. “Ъ” от 31 августа) восстановление бизнеса “Секвойи” весьма сомнительно».

Впрочем, для граждан, с долгами которых работала «Секвойя», ее уход с рынка ничего не меняет. Те портфели, что передавались в работу коллектору по агентской схеме банками, просто перейдут к другим игрокам.

Те же, что были в собственности у агентства, будут проданы кому-то из участников рынка, то есть довольно скоро процедуры взыскания возобновятся.