«Закону Яровой» окажут услугу

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Федеральные операторы связи готовятся предоставлять региональным услуги хранения данных для исполнения «закона Яровой». Так они могут окупить хотя бы часть собственных расходов на увеличение хранилищ. Однако технология реализации требований до сих пор остается неясной, параметры возможного аутсорсинга — неопределенными, а региональные операторы опасаются завышенных расценок на такие услуги.

«МегаФон» рассматривает возможность предоставления менее крупным операторам услуг по хранению данных в рамках «закона Яровой»: чтобы оценить спрос, компания рассылает опросник, с которым ознакомился «Ъ». Операторам предлагается указать параметры сетей, включая число абонентов, входящий и исходящий трафик, пиковую нагрузку и прогноз по этим показателям на конец 2019 года. В «МегаФоне» подтвердили «Ъ», что получают от региональных операторов запросы на аутсорсинг систем хранения данных (СХД) в рамках «закона Яровой»: «Пока мы анализируем потребности, после этого сможем принять решение о целесообразности запуска такой услуги».

Хранение данных по «закону Яровой» на мощностях других операторов допускается по согласованию с ФСБ.

Операторы с 1 июля обязаны хранить в течение шести месяцев все телефонные разговоры абонентов, СМС и электронные сообщения интернет-пользователей, а с 1 октября — весь трафик абонентов в течение 30 суток.

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В МТС сообщили «Ъ», что также рассматривают возможность предоставления услуг по хранению данных для «закона Яровой». Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский уже заявлял, что оператор рассматривает такую возможность. «Ростелеком», в частности, будет хранить переговоры и трафик абонентов Tele2, где владеет 45%. Запросы об услугах по хранению данных получает и провайдер «Акадо», говорил недавно «Ъ» его гендиректор Сергей Назаров. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Услуга возможна в двух видах: частичный и полный аутсорсинг, поясняет гендиректор производителя решений для операторов связи «Норси-Транс» Сергей Овчинников: «При частичном малым операторам все же придется установить системы по съему и хранению голосового трафика, а хранение контента можно будет предоставить крупным операторам». Стоимость будет рассчитываться в зависимости от параметров сети, но прежде крупным операторам нужно самим выстроить такое решение в соответствии с требованиями властей, которые еще не полностью опубликованы, напоминает он.

На рынке пока нет ни одной единицы оборудования для таких услуг, поскольку Минкомсвязь еще не выпустила приказ о его сертификации, указывает собеседник «Ъ» на рынке связи.

«Появление таких услуг от крупных операторов ожидаемо. Но в случае с небольшими региональными компаниями вопрос в том, придется ли им хранить внутренний трафик или только внешний. Если ФСБ решит, что необходимо хранить и внутренний, в любом случае придется ставить собственное оборудование», — предупреждает он.

Источник «Ъ» в одном из производителей СХД полагает, что ежемесячный платеж для небольших операторов за хранение на аутсорсинге может оказаться ниже, чем если бы они внедряли такие решения сами: «Крупные операторы при этом смогут окупить расходы на увеличение хранилищ и, возможно, даже получат прибыль».

Сейчас системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для «закона Яровой» предлагаются за 19 млн руб. за трафик 10 Гбит/с, говорит гендиректор «ОрдерКом» Дмитрий Галушко.

По его мнению, услуга будет востребована, но только после сертификации оборудования и при согласовании с куратором из ФСБ, а также при условии, что у крупных операторов хватит объема хранилищ.

Получается, что региональные операторы рассматриваются как доноры системы хранения, считает президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко.

Операторы рассматривают аутсорсинг как один из вариантов, но многие посчитали запрашиваемые у них сведения «избыточными», отмечает он. Более того, большинство операторов до сих пор не смогли добиться внятных ответов по предложениям от разработчиков СОРМ, добавляет господин Грищенко. Смогут ли разработчики создать системы для обработки такого объема данных — большой вопрос, подчеркивает он, у многих операторов возникают сложности с ФСБ, потому что установленные СОРМ-2 часто не работают, так как производители не могут их корректно настроить.