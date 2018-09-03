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13:13 (мск), источник: РИА Новости

На нефтяной волне. Что будет с курсом рубля осенью

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. На минувшей неделе цена нефти Brent вновь приблизилась к 80 долларам за баррель. Главная причина — слухи о том, что Иран снижает экспорт углеводородов, не дожидаясь ноябрьской волны американских санкций.

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Источник: РИА Новости

Эксперты уверены: в ближайшие месяцы рост котировок продолжится. Почему дорожает черное золото и как это скажется на российской валюте — в материале РИА Новости.

Спор о цифрах

На нефтяном рынке возобновилась игра на повышение: за вторую половину августа цена барреля сорта Brent выросла на десять процентов, превысив 78 долларов. Это объясняют прежде всего тем, что Тегеран, предположительно, слегка снизил свой экспорт.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на статистику по танкерным перевозкам сообщила, что поставки нефти из Ирана уменьшаются, хотя очередной раунд американских санкций против иранского энергетического сектора вступает в силу лишь в ноябре.

По оценкам издания, в начале августа Тегеран поставлял зарубежным покупателям 2,1 миллиона баррелей в сутки — почти на четверть ниже максимума этого года, зафиксированного в апреле.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, предсказали, что в сентябре экспорт нефти из Ирана снизится до полутора миллионов баррелей в сутки — на треть по сравнению с июньскими показателями. Ранее ожидалось, что иранский экспорт сократится на миллион баррелей лишь к концу года.

Правда, к концу месяца появились другие оценки: согласно отчету ОПЕК, поставки из региона уменьшились всего на 90 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем. Китай и Индия, на которых приходится 75% иранского нефтяного экспорта, даже нарастили закупки.

Примечательно, что эта информация не привела к существенному снижению котировок — баррель Brent устойчиво держится выше 77 долларов.

Аналитики уверены, что в сентябре нефть продолжит дорожать. Стимулом станет ситуация в Северном море, где состоятся забастовки на ряде нефтегазовых платформ. Из-за этого поставки североморской нефти на рынок могут сократиться в общей сложности на 100 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, повлияет обострение ситуации в Ливии. Как сообщает портал New Arab, бывший глава охраны ливийских нефтяных объектов Ибрагим Иордан ведет переговоры с повстанцами из Чада и сторонниками свергнутого президента Каддафи о создании альянса для захвата нефтяных портов страны.

Если эти планы реализуются, поставки черного золота из Ливии будут парализованы и последует новый скачок цен на нефть.

Угроза в проливе

Насколько сильно поднимутся котировки к концу года, зависит от Ирана. Точнее, от того, как именно Тегеран отреагирует на ноябрьский раунд американских санкций.

Самый радикальный сценарий — иранские вооруженные силы перекрывают Ормузский пролив, через который ближневосточные страны экспортируют около 20 миллионов баррелей нефти, то есть пятую часть мировой нефтедобычи.

О готовности к таким действиям, «если США решат отрезать Иран от мирового рынка нефти», в начале июля говорил представитель Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Эсмаил Коусари.

Чуть позже на это недвусмысленно намекнул президент Ирана Хасан Роухани:

Американцы утверждают, что хотят полностью остановить иранский нефтяной экспорт, но они не подумали о последствиях. Бессмысленно, чтобы Иран не мог экспортировать нефть, а остальные страны региона — могли.

Угрозы перекрытия Ормузского пролива звучали и раньше — во время войны с Ираком в 1980-х и после того, как ЕС в январе 2012-го ввел эмбарго на иранскую нефть.

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Тогда дальше слов дело не пошло, поэтому аналитики сомневаются в том, что Тегеран решится на такие меры. «Что касается Ормузского пролива, то я не верю, что иранцы намерены его перекрыть», — отметил в прошлую среду советник Минэнерго Саудовской Аравии Ибрагим аль-Муанна.

«Арабская НАТО»

Однако у Тегерана просто может не остаться другого выхода, поскольку Вашингтон не собирается ограничиваться только экономическим сдерживанием.

Как сообщил интернет-портал Defense News, с февраля этого года вашингтонская администрация пытается сформировать новый военный блок — Ближневосточный стратегический альянс (MESA).

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В этот арабский аналог НАТО, по замыслу американских стратегов, должны войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн, а также Египет и Иордания.

Но ключевая роль отводится США и Израилю. Главная цель — противодействие Ирану.

Попытка Трампа создать «арабскую НАТО» провоцирует Тегеран на новые воинственные заявления. На прошлой неделе командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тансири напомнил, что Иран контролирует Персидский залив и Ормузский пролив.

«Все военные корабли, проходящие через Ормузский пролив, соблюдают международное право, пролив контролируется круглосуточно, а Персидский залив находится под исключительным влиянием правительства Ирана», — сообщил Тансири изданию Mehr News.

При этом он подчеркнул, что Военно-морские силы КСИР и Военно-морской флот Ирана «полностью подготовлены к защите интересов Исламской Республики Иран в Персидском заливе и Ормузском проливе».

По оценкам аналитиков, если Ормузский пролив станет ареной боевых действий, цены на нефть взлетят до 400 долларов за баррель.

Нефть поможет рублю

Подобные перспективы будут в ближайшие три месяца подталкивать нефтяные котировки к росту. Это позволит российской валюте отыграть значительную часть летнего снижения. Большинство экспертов считает, что курс осенью вернется в диапазон 60−65 рублей за доллар.

Думаю, сейчас августовскую понижательную коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал, и теперь оснований ни для паники, ни для обвала нет.
Андрей Клепач
главный экономист Внешэкономбанка

Главной угрозой для российской валюты останутся спекуляции, связанные с возможностью введения в ноябре американских санкций против российского госдолга и отечественных госбанков.

Разные аналитики регулярно озвучивают прогнозы о том, что в этом случае курс доллара взлетит до 75−76 рублей и даже выше. Как правило, за каждым таким прогнозом следует спекулятивная атака на рубль и краткосрочное снижение курса, корректируемое в течение двух-трех дней.
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Между тем повышается вероятность того, что после ноябрьских промежуточных выборов в США Белый дом значительно смягчит антироссийскую риторику.

Об этом, в частности, свидетельствует просьба госсекретаря США Майка Помпео о встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым «до того, как Вашингтон введет новый пакет санкций».

Как бы то ни было, эти санкции уже заложены в текущие котировки рубля к доллару. Теперь должна восстановиться взаимосвязь российского валютного рынка с динамикой нефтяных котировок.

И тогда до конца осени единственным фактором, сдерживающим укрепление рубля, будут закупки валюты Минфином, которые должны возобновиться в конце сентября.

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