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12:27 (мск), источник: Газета.Ру

«Таких зарплат не получают»: что скрывают чиновники

На что выживают в регионах России: самые высокие и низкие зарплаты.

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Источник: Reuters

Судя по официальной статистике, картина на рынке труда выглядит почти идиллической: рекордно низкая безработица и средняя зарплата по стране выше 40 тысяч рублей в месяц. Однако эксперты не доверяют официальным цифрам. Немногочисленные высокооплачиваемые специалисты «вытягивают» статистику, и если в регионе нет крупных работодателей, то реальный уровень зарплат сразу снижается. Во многих регионах россияне живут на зарплату менее 30 тысяч рублей в месяц.

На рынке труда складывается противоречивая картина. Если основываться на официальных сообщениях, то окажется, что безработица в России в последнее время снижается, а зарплаты растут.

По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России составила 42,550 тыс. рублей. Это на 11,2% выше показателей за аналогичный период прошлого года, когда зарплата составляла 38 тысяч рублей.

Сокращается и безработица. По данным Минтруда на конец июля, численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 692,4 тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял 795,76 тыс.

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При этом, согласно данным Росстата, в июне 2018 года в России было занято 59,7% трудоспособного населения, и лишь 4,7% людей по международной классификации считались безработными.

Однако с реальностью официальная картина имеет мало общего.

«Таких зарплат не получают»

Судя по данным официальной службы статистики, в регионах огромный разброс в зарплатах.

Например, если взять Москву, то номинальная начисленная заработная плата здесь составила в мае 81 тысячу рублей, тогда как в 6 других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) — менее 30 тысяч рублей в месяц.

Это Брянская область (зарплата 29,5 тыс. рублей), Костромская область (26,8 тыс. рублей), Московская область (27,4 тыс. рублей), Смоленская область (29,1 тыс. рублей), Тамбовская область (27,9 тыс. рублей).

Ниже всего зарплата в ЦФО в Ивановской области — 25,7 тысяч рублей.

В Северо-западном федеральном округе меньше 30 тысяч рублей в месяц работники получают в Псковской области (27,2 тыс. рублей).

В Южном федеральном округе меньше 30 тысяч рублей в месяц зарабатывают в Адыгее (27,8 тыс. рублей), Крыму (29,3 тыс. рублей) и Калмыкии (27,4 тыс. рублей).

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Хуже всего с зарплатами в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Среднемесячная начисленная заработная плата составляет здесь 27,2 тыс. рублей.

Именно в СКФО находится регион, где россияне получают меньше всего в России. Это Карачаево-Черкессия. Средняя зарплата здесь всего 24,7 тысячи рублей.

Низкие зарплаты в регионе обычно связаны с тем, что работники заняты в бюджетном секторе, а возможности бюджета ограничены, объясняет замдиректора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников.

В этом году Карачаево-Черкесская Республика может получить из федерального бюджета в виде дотаций 9,13 млрд рублей. Расходы бюджета республики на 2018 год утверждены в размере 23,115 млрд руб., и из них более 70% пойдут на социальную сферу.

Как отмечает старший директор рейтингового агентства Fitch Владимир Редькин, скорее всего, в Карачаево-Черкессии зарплаты близки к «медианному значению».

«В ряде российских регионов на уровень зарплат влияет то, что здесь расположены крупные предприятия, которые платят высокую зарплату сотрудникам, и даже если ее получает, допустим, всего 5% жителей региона, то это очень сильно повышает средний уровень зарплат по региону», — поясняет эксперт.

По этой же причине, по словам эксперта, средний уровень зарплат в Москве, где они по статистике Росстата составляют в среднем 81 тысячу рублей в месяц, совсем не говорит о высоких доходах в столице. В основном жители столицы получают зарплату ниже этого уровня, а среднее значение получается выше за счет тех, кто получает зарплату выше среднего, поясняет эксперт.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын также сомневается, что средние зарплаты по Севастополю — 29,5 тысяч рублей. Средние цифры могли быть подсчитаны по самым высокооплачиваемым специалистам, которые трудятся на официальной работе и получают официальную зарплату, предполагает аналитик «Финам» Леонид Делицын.

Другой статистики нет

В реальности же многие россияне работают в сером секторе. При этом Росстат не подсчитывает неформальную занятость, которая потянула бы зарплаты вниз.

Но другой статистики, кроме как у Росстата по зарплатам в регионах просто нет, говорит Ростислав Капелюшников. Поскольку никто такую статистику подсчитать не в состоянии. «Было бы чудо, если бы такая статистика существовала», — отмечает он.

Если же взять данные служб поиска вакансий, которые не учитывают зарплаты в госсекторе, то окажется, что в частных компаниях зарплаты в первом полугодии этого года не изменились.

Так, по данным компании HeadHunter, в целом в первой половине 2018 года рост зарплат в частном секторе в Москве и Санкт-Петербурге остановился. Так, совокупный доход работников в Москве и Московской области продемонстрировал нулевую динамику, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области он вовсе уменьшился на 2%.

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В первом полугодии этого года в Дальневосточном округе рост зарплат составил 3%, в Южном округе — 4%. Выше всего рост зарплат оказался в Северо-Кавказском округе — 13%.

Как отметили в HeadHunter, нетипичная для Москвы и Санкт-Петербурга стагнация на рынке труда может быть связана с тем, что столичные компании быстрее среагировали в свое время на кризис, поэтому рост совокупного дохода здесь наблюдался раньше, а сейчас — ожидаемая стабилизация. Регионы же только вошли в стадию выхода на докризисный уровень, поэтому и может наблюдаться более высокий рост зарплат.

«Если в каких-то регионах зарплаты растут больше, то это скорее всего означает, что до этого они были занижены и теперь повышаются с целью удержания сотрудников», — предполагает Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services.

«Лукавой» называют аналитики и официальную статистику по безработице: большинство россиян просто не доходят до службы занятости, поскольку не видят в этом смысла. При этом, даже исходя из официальной информации по безработице, очевидно, что в ряде российских регионов безработица выше среднего уровня.

Например, безработица в Кемеровской, Новосибирской, Омской области — 6,6%, в Якутии — 6,4%, в Амурской области — 5,7%, в Орловской области — 5,5%. В Алтайском крае она и вовсе почти в два раза выше официального уровня — 9,6%.

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В этом году к тому же снижение уровня безработицы произошло из-за чемпионата мира по футболу. Как рассказали «Газете.Ru» в Rabota.ru, в преддверие мундиаля резко вырос спрос на обслуживающий персонал в ресторанной, гостиничной сферах и логистике в городах, принимавших матчи чемпионата мира: Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Резкий рост зарплат и найма сотрудников начался с марта, поскольку работодателям было необходимо успеть найти сотрудников, успеть их обучить и подготовить к событию, отмечают в сервисе по поиску работы. В итоге к концу июня с марта спрос на водителей вырос на 67%, на официантов — на 25%, на грузчиков — на 59%, барменов — на 36%, поваров — на 32%, курьеров — на 11%, рассказали в Rabota.ru.

Как объясняет генеральный директор «Манни Фанни» Александр Шустов, нынешние цифры по невысокой безработице объясняется «низкой производительностью труда и пассивностью работодателей, которые не сокращают и не расширяют штат».

При этом в ближайшее время ситуация может измениться. «Из-за начала пенсионной реформы, в рамках которой пенсионный возраст россиян собираются сильно повысить, на рынке труда возникнет конкуренция среди опытных кадров предпенсионного возраста и молодых специалистов с потенциалом», — резюмирует эксперт.

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