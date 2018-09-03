«Таких зарплат не получают»: что скрывают чиновники
На что выживают в регионах России: самые высокие и низкие зарплаты.
На что выживают в регионах России: самые высокие и низкие зарплаты.
Судя по официальной статистике, картина на рынке труда выглядит почти идиллической: рекордно низкая безработица и средняя зарплата по стране выше 40 тысяч рублей в месяц. Однако эксперты не доверяют официальным цифрам. Немногочисленные высокооплачиваемые специалисты «вытягивают» статистику, и если в регионе нет крупных работодателей, то реальный уровень зарплат сразу снижается. Во многих регионах россияне живут на зарплату менее 30 тысяч рублей в месяц.
На рынке труда складывается противоречивая картина. Если основываться на официальных сообщениях, то окажется, что безработица в России в последнее время снижается, а зарплаты растут.
Сокращается и безработица. По данным Минтруда на конец июля, численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 692,4 тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял 795,76 тыс.
При этом, согласно данным Росстата, в июне 2018 года в России было занято 59,7% трудоспособного населения, и лишь 4,7% людей по международной классификации считались безработными.
Однако с реальностью официальная картина имеет мало общего.
Судя по данным официальной службы статистики, в регионах огромный разброс в зарплатах.
Например, если взять Москву, то номинальная начисленная заработная плата здесь составила в мае 81 тысячу рублей, тогда как в 6 других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) — менее 30 тысяч рублей в месяц.
Ниже всего зарплата в ЦФО в Ивановской области — 25,7 тысяч рублей.
В
В Южном федеральном округе меньше 30 тысяч рублей в месяц зарабатывают в Адыгее (27,8 тыс. рублей), Крыму (29,3 тыс. рублей) и Калмыкии (27,4 тыс. рублей).
Хуже всего с зарплатами в
Именно в СКФО находится регион, где россияне получают меньше всего в России. Это
Низкие зарплаты в регионе обычно связаны с тем, что работники заняты в бюджетном секторе, а возможности бюджета ограничены, объясняет замдиректора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников.
В этом году
Как отмечает старший директор рейтингового агентства Fitch Владимир Редькин, скорее всего, в
По этой же причине, по словам эксперта, средний уровень зарплат в Москве, где они по статистике Росстата составляют в среднем 81 тысячу рублей в месяц, совсем не говорит о высоких доходах в столице. В основном жители столицы получают зарплату ниже этого уровня, а среднее значение получается выше за счет тех, кто получает зарплату выше среднего, поясняет эксперт.
Аналитик «Финам» Леонид Делицын также сомневается, что средние зарплаты по Севастополю — 29,5 тысяч рублей. Средние цифры могли быть подсчитаны по самым высокооплачиваемым специалистам, которые трудятся на официальной работе и получают официальную зарплату, предполагает аналитик «Финам» Леонид Делицын.
В реальности же многие россияне работают в сером секторе. При этом Росстат не подсчитывает неформальную занятость, которая потянула бы зарплаты вниз.
Но другой статистики, кроме как у Росстата по зарплатам в регионах просто нет, говорит Ростислав Капелюшников. Поскольку никто такую статистику подсчитать не в состоянии. «Было бы чудо, если бы такая статистика существовала», — отмечает он.
Так, по данным компании HeadHunter, в целом в первой половине 2018 года рост зарплат в частном секторе в Москве и
В первом полугодии этого года в Дальневосточном округе рост зарплат составил 3%, в Южном округе — 4%. Выше всего рост зарплат оказался в
Как отметили в HeadHunter, нетипичная для Москвы и
«Если в
Например, безработица в Кемеровской, Новосибирской, Омской области — 6,6%, в Якутии — 6,4%, в Амурской области — 5,7%, в Орловской области — 5,5%. В Алтайском крае она и вовсе почти в два раза выше официального уровня — 9,6%.
В этом году к тому же снижение уровня безработицы произошло
Резкий рост зарплат и найма сотрудников начался с марта, поскольку работодателям было необходимо успеть найти сотрудников, успеть их обучить и подготовить к событию, отмечают в сервисе по поиску работы. В итоге к концу июня с марта спрос на водителей вырос на 67%, на официантов — на 25%, на грузчиков — на 59%, барменов — на 36%, поваров — на 32%, курьеров — на 11%, рассказали в Rabota.ru.
Как объясняет генеральный директор «Манни Фанни» Александр Шустов, нынешние цифры по невысокой безработице объясняется «низкой производительностью труда и пассивностью работодателей, которые не сокращают и не расширяют штат».
При этом в ближайшее время ситуация может измениться. «Из-за начала пенсионной реформы, в рамках которой пенсионный возраст россиян собираются сильно повысить, на рынке труда возникнет конкуренция среди опытных кадров предпенсионного возраста и молодых специалистов с потенциалом», — резюмирует эксперт.
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