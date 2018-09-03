«Победа» повысит цену провоза багажа до 777 руб. после требования ФАС отменить промотариф

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания «Победа» с 4 сентября повысит стоимость провоза багажа до 777 руб. за 10 кг с 499 руб. из-за требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу, сообщил лоукостер, входящий в группу «Аэрофлот».

Промотариф позволял провозить багаж по сниженной цене клиентам, оплачивающим услуги на сайте авиакомпании. Он распространялся на ограниченное количество мест багажа. ФАС сочла это несправедливым, поскольку при оформлении услуги в агентствах и аэропортах провоз 10 кг багажа на рейсах «Победы» стоит 1000 руб.

«Низкобюджетная авиакомпания “Победа”, входящая в группу “Аэрофлот”, с 4 сентября 2018 года вынуждена увеличить минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 руб. до 777 руб.», — сообщила «Победа».

Компания отметила, что 70% ее клиентов полностью устраивает бесплатная норма ручной клади, они не платят за дополнительный багаж.

Читайте также «Аэрофлот» хочет ввести платный выбор места для более дешевых тарифов

«Мы хотели стимулировать клиентов приходить на наш сайт за самыми низкими ценами, поэтому ввели промотариф на багаж 10 кг. Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений. Но каждая семья, оформлявшая перелет одним бронированием, имела возможность оплатить провоз багажа по промотарифу», — говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.