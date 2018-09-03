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11:33 (мск), источник: Ведомости

Росстат засекретил почти 5% ВВП

Росстат при публикации сведений о размере, структуре и динамике ВВП за 2011−2017 гг. засекретил данные о 4,75% ВВП, касающиеся расходов на вооружение и научные исследования, пишет РБК.

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Источник: Reuters

Росстат в 2017 г. перешел на новую методологию — «Систему национальных счетов (СНС) — 2008». Два главных ее отличия от прежней методологии — учет военных расходов и научных исследований и разработок (последние относятся к продуктам интеллектуальной собственности) при расчете ВВП.

Обновленные данные Росстат опубликовал в августе. Но ни «Расходы на системы вооружения», ни «Продукты интеллектуальной собственности» в национальных счетах Росстата не видны, в разбивке валового накопления основного капитала по видам основных фондов они не выделены, отмечает РБК.

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Росстат пояснил РБК, что часть данных засекречена, так как этого требует закон «О государственной тайне». На вопрос журналистов, относятся ли на самом деле продукты интеллектуальной собственности к государственной тайне или скрыты, чтобы нельзя было вычислить расходы на вооружение, в Росстате не ответили. На вопрос, планируется ли в будущем публиковать показатели, Росстат ответил отрицательно.

Издание пишет, что по остаточному принципу можно вычислить, что в 2016 г. на расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 трлн руб. — это разница между совокупным объемом валового накопления основного капитала в 17,7 трлн руб. и затратами по остальным активам. Сумма 4,1 трлн руб. соответствует 4,75% ВВП за 2016 г. Детализации валового накопления за 2017 г. пока не представлено.

Из-за «совершенно необоснованного страха раскрытия тайн» в официальную статистику вносятся дополнительные неточности, и это снижает способность анализировать процессы в экономике, сказал главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

Неготовность адекватно, оперативно и в полном объеме публиковать нужную статистику о состоянии экономики ведет к тому, что экспертов лишают инструментов для анализа, а политики и чиновники сообщают населению цифры, не связанные с реальностью.
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