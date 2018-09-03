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15:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Отдай ключ от карты, где деньги лежат. Как аферисты крадут деньги со счетов

На какие хитрости идут аферисты, чтобы получить доступ к чужим банковским картам и деньгам, рассказывает АиФ.ru.

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Источник: AP 2018

Мошенники крадут с банковских карт россиян сотни миллионов рублей в год. В прошлом году было совершено 317 178 хищений с карточек, свидетельствуют данные Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки FinCert, созданного Центробанком России.

АиФ.ru изучил сводки правоохранителей и выяснил, как злоумышленники добираются до банковских счетов соотечественников.

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Выманивают данные

Этот способ самый простой — владельцы пластиковых карточек сами называют аферистам конфиденциальную информацию: номер карты, срок ее действия, трехзначный CVC-код. Дальше дело техники — зная эти данные, мошенники оперативно обчищают счет, совершая покупки в интернет-магазинах. Встретиться со злоумышленниками можно где угодно — например, на сайте бесплатных объявлений или аферисты и вовсе могут позвонить потенциальной жертве и представиться работниками банка.

Вот недавняя история из Казани. Там мошенники обманули троих жителей на 100 тысяч рублей, передает УМВД России по Казани. Сначала в полицию обратилась 25-летняя девушка, которая опубликовала на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже шубы. С ней связался покупатель, попросивший прислать реквизиты банковской карты и CVC-код. Обрадовавшись, что сделка так быстро завершится, девушка потеряла бдительность и передала злоумышленнику данные карты. В результате с ее счета пропали 70 тысяч рублей. По аналогичной схеме мошенники «обработали» еще двух казанцев — в общей сложности на 24 тысячи рублей.

А в Хабаровском крае аферисты представляются сотрудниками Пенсионного фонда — они звонят пенсионерам и сообщают, что им положена дополнительная выплата (например, за 30-летний трудовой стаж или компенсацию за медикаменты). Чтобы получить деньги, пенсионер должен назвать данные своей банковской карты. В результате доверчивые пожилые люди никакие бонусы от ПФР не получают, наоборот, остаются без собственных накоплений.

Запомните и передайте родным: для перевода денег с карты на карту достаточно только номера.
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Если покупатели с сайтов бесплатных объявлений или связавшиеся с вами/вашими родственниками представители банка или Пенсионного фонда просят назвать другую информацию, перед вами мошенники.

Притворяются друзьями

Жительница Смоленской области перевела 10 тысяч рублей мошеннику, представившемуся … ее приятелем. По данным пресс-службы регионального МВД, аферисты взломали аккаунт знакомого пострадавшей в популярной социальной сети и написали 25-летней девушке, пожаловавшись на трудную жизненную ситуацию и попросив одолжить денег. Не заметив подвоха, жительница города Гагарин перевела на карту злоумышленников деньги.

Затем она позвонила приятелю, чтобы тот подтвердил получение перевода. И очень удивилась, что трудной жизненной ситуации у приятеля нет, и перевод от нее не получал.

Не попасть в аналогичную ситуацию очень просто. Не спешите переводить деньги на просьбы знакомых в социальных сетях.

Если вы хотите помочь попавшему в трудную жизненную ситуацию другу, созвонитесь с ним, пусть он подтвердит, что это действительно он просит деньги.

Крадут банковские данные и sim-карты

Есть и другие мошенники — «продвинутые», которые не собирают данные банковских карт со слов своих жертв. Им нужны настоящие карточки, которые можно подержать в руках, вернее, расплатиться в магазине или обналичить, или получить доступ в мобильный банк и там перевести чужие средства на свои счета. Для этого аферисты устанавливают на банкоматы всевозможные устройства — считывающие данные кредиток, а также так называемые «ливанские петли», которые заглатывают чужие банковские карты.

Есть у злоумышленников и другие способы поживиться чужими картами.
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Например, несколько месяцев назад в соцсетях обсуждалась история москвича, у которого аферисты выкрали две карты: sim и банковскую. Мошенники вставили сим-карту в свой смартфон, установили на него мобильное приложение банка, карточкой которого пользовался молодой человек, ввели в него данные этой карты, получили доступ в личный кабинет. Никаких других идентификаторов для входа в чужой онлайн-банк не понадобилось: только сим-карта (на номер которой приходит код для подтверждения входа) и номер карточки. Но это еще не все. В мобильном приложении злоумышленники поменяли пин-код, после чего обналичили банковский счет.

В итоге 363 тысячи рублей сняли аферисты, а всего молодой человек «попал» на 400 тысяч рублей. Дело в том, что похищенная карточка была кредитной. Почти 40 тысяч рублей — это комиссия за снятие денег в банкомате, за что кредитная организация каждый день начисляет проценты.

Избежать такой ситуации можно, если установить на sim-карту пин-код. Это четырехзначный пароль, который выдается при оформлении sim-карты. По умолчанию у всех мобильных операторов он выглядит вот так: 0000.

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