Отдай ключ от карты, где деньги лежат. Как аферисты крадут деньги со счетов
На какие хитрости идут аферисты, чтобы получить доступ к чужим банковским картам и деньгам, рассказывает АиФ.ru.
На какие хитрости идут аферисты, чтобы получить доступ к чужим банковским картам и деньгам, рассказывает АиФ.ru.
Мошенники крадут с банковских карт россиян сотни миллионов рублей в год. В прошлом году было совершено 317 178 хищений с карточек, свидетельствуют данные Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки FinCert, созданного Центробанком России.
АиФ.ru изучил сводки правоохранителей и выяснил, как злоумышленники добираются до банковских счетов соотечественников.
Этот способ самый простой — владельцы пластиковых карточек сами называют аферистам конфиденциальную информацию: номер карты, срок ее действия, трехзначный
Вот недавняя история из Казани. Там мошенники обманули троих жителей на 100 тысяч рублей, передает УМВД России по Казани. Сначала в полицию обратилась 25-летняя девушка, которая опубликовала на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже шубы. С ней связался покупатель, попросивший прислать реквизиты банковской карты и
А в Хабаровском крае аферисты представляются сотрудниками Пенсионного фонда — они звонят пенсионерам и сообщают, что им положена дополнительная выплата (например, за 30-летний трудовой стаж или компенсацию за медикаменты). Чтобы получить деньги, пенсионер должен назвать данные своей банковской карты. В результате доверчивые пожилые люди никакие бонусы от ПФР не получают, наоборот, остаются без собственных накоплений.
Если покупатели с сайтов бесплатных объявлений или связавшиеся с вами/вашими родственниками представители банка или Пенсионного фонда просят назвать другую информацию, перед вами мошенники.
Жительница Смоленской области перевела 10 тысяч рублей мошеннику, представившемуся … ее приятелем. По данным
Затем она позвонила приятелю, чтобы тот подтвердил получение перевода. И очень удивилась, что трудной жизненной ситуации у приятеля нет, и перевод от нее не получал.
Если вы хотите помочь попавшему в трудную жизненную ситуацию другу, созвонитесь с ним, пусть он подтвердит, что это действительно он просит деньги.
Есть и другие мошенники — «продвинутые», которые не собирают данные банковских карт со слов своих жертв. Им нужны настоящие карточки, которые можно подержать в руках, вернее, расплатиться в магазине или обналичить, или получить доступ в мобильный банк и там перевести чужие средства на свои счета. Для этого аферисты устанавливают на банкоматы всевозможные устройства — считывающие данные кредиток, а также так называемые «ливанские петли», которые заглатывают чужие банковские карты.
Например, несколько месяцев назад в соцсетях обсуждалась история москвича, у которого аферисты выкрали две карты: sim и банковскую. Мошенники вставили
В итоге 363 тысячи рублей сняли аферисты, а всего молодой человек «попал» на 400 тысяч рублей. Дело в том, что похищенная карточка была кредитной. Почти 40 тысяч рублей — это комиссия за снятие денег в банкомате, за что кредитная организация каждый день начисляет проценты.
Избежать такой ситуации можно, если установить на