Подсчитана задолженность россиян перед банками

Источник: Reuters

Эксперты ОНФ использовали данные ЦБ и Росстата. «Они выяснили, что кредитная задолженность жителей страны перед банками растет ускоренными темпами. Уровень закредитованности домохозяйств увеличился за год с 21 до 24 процентов», — говорится в исследовании. Общий объем задолженности физлиц перед банками на конец первого полугодия составил 13,25 триллиона рублей (9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 1,08 триллиона из них были выданы наличными.

Отмечается, что, несмотря на довольно высокий уровень задолженности россиян, доля просроченных кредитов остается на низком уровне — 6,1 процента или 810,7 миллиарда рублей.

«Низкий уровень просроченной задолженности, который сегодня показывает статистика Банка России, — это технический показатель, потому что граждане де-юре избегают “просрочки” через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой “просрочки”, переуступая право требования коллекторским агентствам. И эти два фактора не показывают реального состояния проблемных займов», — приводятся слова руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова.

27 августа гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Мясников рассказал о новой инициативе по присваиванию россиянам персонального кредитного рейтинга на основе их кредитной истории.