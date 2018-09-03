Рогозин рассказал о повреждении обшивки «Союза» сверлом

Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности. Дмитрий Рогозин Руководитель госкорпорации "Роскосмос"

Он подчеркнул, что рассматриваются все версии. «Дело чести РКК “Энергия” найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле, или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем», — отметил Рогозин.

По его словам, «Союз МС-09» был доставлен на Байконур 18 февраля 2018 года, а выпущен он был в 2017 году на заводе в подмосковном Королеве. Комиссия, расследующая причины разгерметизации, уже изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству «Союза». «Фамилию и имя (виновного) хотелось бы узнать. Узнаем, это точно», — подчеркнул руководитель «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что пока не исключается преднамеренное повреждение корабля уже в космосе.

«Потому что, если кто-то пользовался подобного рода инструментами, он должен понимать, что должен быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие (сверлом). А там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем», — отметил руководитель «Роскосмоса».

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«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки — микротрещину в бытовом отсеке корабля. Экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха из баков космического «грузовика» «Прогресс».