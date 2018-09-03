Рогозин рассказал о повреждении обшивки «Союза» сверлом

Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности.
Дмитрий РогозинРуководитель госкорпорации "Роскосмос"
Он подчеркнул, что рассматриваются все версии. «Дело чести РКК “Энергия” найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле, или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем», — отметил Рогозин.
По его словам, «Союз МС-09» был доставлен на Байконур 18 февраля 2018 года, а выпущен он был в 2017 году на заводе в подмосковном Королеве. Комиссия, расследующая причины разгерметизации, уже изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству «Союза». «Фамилию и имя (виновного) хотелось бы узнать. Узнаем, это точно», — подчеркнул руководитель «Роскосмоса».
Рогозин отметил, что пока не исключается преднамеренное повреждение корабля уже в космосе.
«Потому что, если кто-то пользовался подобного рода инструментами, он должен понимать, что должен быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие (сверлом). А там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем», — отметил руководитель «Роскосмоса».
«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки — микротрещину в бытовом отсеке корабля. Экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха из баков космического «грузовика» «Прогресс».
Рогозин изначально предположил, что повреждение мог нанести микрометеорит. Однако в понедельник «РИА Новости» сообщило, что в качестве основной версии рассматривается халатность при изготовлении корабля «Союз МС-09» в РКК «Энергия». По данным источника агентства, допустивший ошибку сотрудник еще на земле заделал трещину спецклеем и ее не обнаружили ни при проверке корабля на герметичность перед запуском, ни во время первых месяцев орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», — сказал источник в «Роскосмосе».