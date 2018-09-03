Тюрина: исключение «Натали Турс» из реестра не поможет туристам

«Исключение юридических лиц “Натали Турс” из единого федерального реестра туроператоров запускает механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий. По закону это можно сделать, только если туроператор объявил об остановке деятельности. “Натали Турс” этого не делала, и Ростуризм, дождавшись вступления в силу поправок, принял такое решение. Поможет ли это туристам? К сожалению, подавляющему большинству не поможет. “Натали Турс” продала 12 тысяч туров — около 30 тысяч человек не смогли никуда улететь. Практически все они проданы от одного юрлица — “Панорама Тур”, а у “Панорамы Тур” фингарантии — 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности “Турпомощи” тоже пойдут на выплаты. Простой арифметический подсчет, и мы видим, что возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тысячи рублей. Никакой заграничный тур столько не стоит. Но при всем негативе, при всем том, что туристам это решение Ростуризма не особенно поможет, туристы имеют полное право обращаться в страховую компанию “Ингосстрах”, подавать документы, которые у них есть, на покупку этих туров, страховая компания будет эти документы проверять. Как будут делиться эти 50 млн рублей — пропорционально стоимости тура либо поровну на всех, будет решать страховая компания».