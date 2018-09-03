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22:40 (мск), источник: BFM.ru

Тюрина: исключение «Натали Турс» из реестра не поможет туристам

Решение, принятое Ростуризмом, запускает механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий, однако, как отмечает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, возврат по каждому туру может составить чуть более 4,5 тысячи рублей.

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Источник: AP 2018

Компании, работающие под брендом «Натали Турс», исключены из федерального реестра туроператоров. Такое решение принял Ростуризм.

Фактически деятельность этих компаний была прекращена еще 4 июля, когда «Натали Турс» отменила все проданные ранее туры вплоть до 30 сентября. При этом фирма не остановила свою деятельность и не объявила себя банкротом, а без этого выплата денежных компенсаций туристам невозможна.

3 сентября вступил в силу закон, позволяющий Ростуризму исключать из реестра даже те компании, которые не объявляют о прекращении своей деятельности, но фактически не оказывают услуг.

Этим и воспользовалось ведомство, отмечает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина:

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«Исключение юридических лиц “Натали Турс” из единого федерального реестра туроператоров запускает механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий. По закону это можно сделать, только если туроператор объявил об остановке деятельности. “Натали Турс” этого не делала, и Ростуризм, дождавшись вступления в силу поправок, принял такое решение. Поможет ли это туристам? К сожалению, подавляющему большинству не поможет. “Натали Турс” продала 12 тысяч туров — около 30 тысяч человек не смогли никуда улететь. Практически все они проданы от одного юрлица — “Панорама Тур”, а у “Панорамы Тур” фингарантии — 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности “Турпомощи” тоже пойдут на выплаты. Простой арифметический подсчет, и мы видим, что возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тысячи рублей. Никакой заграничный тур столько не стоит. Но при всем негативе, при всем том, что туристам это решение Ростуризма не особенно поможет, туристы имеют полное право обращаться в страховую компанию “Ингосстрах”, подавать документы, которые у них есть, на покупку этих туров, страховая компания будет эти документы проверять. Как будут делиться эти 50 млн рублей — пропорционально стоимости тура либо поровну на всех, будет решать страховая компания».

В начале лета у «Натали Турс» возникли проблемы с ликвидностью, вызванные сокращением спроса на туры в июне, ростом стоимости авиатоплива и курса доллара. Как ранее писали «Ведомости», у туроператора есть месяц на то, чтобы выплатить компенсации пострадавшим туристам. В самой «Натали Турс» пообещали сделать заявление утром 4 сентября.

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